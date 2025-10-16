Tras ganar la Concachampions 2025, Vicente Sánchez fue destituido de su cargo por decisión institucional en Cruz Azul pese a quedarse con un título internacional. Siendo una sorpresa en propios y extraños, el uruguayo debió marcharse del club capitalino.

Ahora, en diálogo con Claro Sports, el estratega reveló la razón de su salida: “Es una decisión del presidente (Víctor Velázquez Rangel), una decisión de la persona que voy a estar agradecido toda la vida, que me dio la oportunidad de poder entrar en la historia de un equipo gigantesco, de poder conocer una afición increíble en todos lados“.

Sobre el tema de las razones puntuales de su salida pese a los buenos resultados, respondió: “Es una pregunta para él (presidente). Me encantaría saberla, pero es una… no. Él tomó la decisión y uno tiene que ser muy agradecido y te vuelvo a repetir, estando no estando, siempre voy a estar agradecido con él por la oportunidad que me dio“.

Aunque al ser cuestionado sobre su relación con Iván Alonso, presidente deportivo, agregó que no pasó un buen momento. “No, es un tema que quedó aislado. No, no pasé bien un momento que estuve en el club, no fue bueno y bueno, por eso de ese de ese tipo de preguntas prefiero no hablar“.

Sobre su relación con la plantilla, declaró: “Yo tenía claro lo que quería y el plantel también. Hablaba mucho con ellos para que no se distrajeran con el exterior, porque a veces uno se preocupa por cosas que nunca pasan. Siempre les decía: ‘Vamos un día a la vez’. Ganamos, entrenamos, empatamos entrenando. Así todo es más llevadero.

Y continuó: “En el fútbol actual, con tantas redes sociales, hay que estar tranquilo y no salir a aclarar cosas que no son ciertas. Los jugadores me respaldaron sin que yo se los pidiera, y eso demuestra que el grupo estaba unido y que hacíamos un buen trabajo”.

¿Cómo fue el paso de Vicente Sánchez por Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, Vicente Sánchez dirigió 28 compromisos del equipo capitalino, en los que cosechó 18 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas, significando un 70,23% de efectividad de los puntos. Llegó a Semifinales del Clausura 2025 y obtuvo el mencionado trofeo internacional.