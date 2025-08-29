El mercado de pases de Europa continúa a buen ritmo pero de a poco el final de mismo aparece en el horizonte. El próximo 31 de agosto cerrará la ventana de transferencia en las principales ligas de Viejo Continente y las opciones bajan considerablemente para los jugadores.

En las últimas horas, una información revelada por el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, sorprendió a propios y extraños por una novedad que sacude al mundo del futbol de México al estar involucrado el delantero Santiago Giménez, actualmente en el Milan de Italia, y la Roma.

Así lo expresó el comunicador en su cuenta de ‘X’: “El director del AC Milan, Igli Tare: ‘Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez, veremos después del partido’. ‘Si es posible, haremos el cambio… si no, nos quedamos con el equipo actual‘”.

De este manera, el futbolista de 24 años podría cambiar abruptamente de aires tras llegar en enero de este año y ser una moneda de cambio para el arribo de Artem Dovbyk. El atacante ucraniano que arribó a la Loba a mediados del 2024 desde el Girona de España también tendría un nuevo desafío.

Para el ex futbolista del Feyenoord de Países Bajos no sería una mala noticia. A pesar de que el conjunto rojinegro es más grande e importante que los capitalinos, lo cierto es que en lo deportivo los Giallorossi atraviesan un mejor presente. Además, tendrán competencia europea, la UEFA Europa League, algo que no tendrá el Milan en el actual curso.

¿Cómo está siendo el ciclo de Santiago Giménez en Milan?

Desde su arribo en enero del 2025 desde el cuadro neerlandés, Bebote disputó 21 compromisos con los de rojo y negro, siendo titular en 10 de ellos. Pese a ello, logró marcar 6 goles y 4 asistencias en una temporada marcada por las lesiones sufridas.