Este domingo el Lokomotiv de Moscú se enfrentó al Akron Tolyatti como parte de la Jornada 14 de la Liga Premier de Rusia. En esta ocasión, el mexicano, César Montes fue clave para que su equipo consiguiera el empate con un gol que muy a su estilo permitió que sumaran aunque sea un punto y se mantuvieran en la competencia.

El gol de César Montes

Y es que fue en el minuto 67, cuando aprovechando la altura que tiene el zaguero central remató el balón de cabeza para colgar el 1-1 en el marcador, puesto que desde el 42′ la escuadra de casa ya iba ganando el juego. Aunque se pidió que se hiciera la revisión por una posible falta del mexicano, se determinó que era un gol legítimo.

Este fue el primer tanto del “Cachorro” en la temporada de la liga con el Lokomotiv. Sin embargo, ese gol no fue suficiente para que el equipo se mantuviera en el liderato de la tabla general, ya que con esa igualada se quedaron en el segundo peldaño con 27 puntos contra los 29 del FC Krasnodar que ocupa el primer puesto.

Una victoria le habría venido bien a la escuadra del mexicano, aunque fue clave para que no se fueran hasta el tercero e incluso cuarto puesto de la tabla. Montes, tendrá que disputar su siguiente encuentro frente al Zenit, que está en el cuarto puesto el próximo sábado 1 de noviembre, con la esperanza de seguir sumando para volver al liderato.

Firme en Selección Mexicana

Sin duda, esta anotación le dará la oportunidad de ser de nueva cuenta uno de los elementos que podría repetir Javier Aguirre en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre con la idea de enfrentarse a Uruguay y Paraguay. Tomando en cuenta sus palabras del “Vasco” que haría algunos cambios, esta situación con César no lo descartaría de la convocatoria.

En síntesis

César Montes anotó su primer gol de la temporada con el Lokomotiv de Moscú.

El empate no le permitió ser líder de la Liga de Rusia pese a su gol.

Asegura su lugar en la Fecha FIFA de noviembre con Javier Aguirre.

