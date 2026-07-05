México se enfrenta con Inglaterra este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El Tri será local en el Estadio Azteca en el partido que comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México).
La Selección Mexicana tuvo un gran partido frente a Ecuador y es por eso que Javier Aguirre tomó la decisión de repetir la alineación inicial del triunfo por los dieciseisavos de final. Es decir que Edson Álvarez vuelve a ser suplente en este caso ante Inglaterra.
Edson Álvarez no está lesionado ni tiene ninguna molestia sino que su suplencia está relacionada con una decisión táctica de Javier Aguirre. El entrenador de la Selección Mexicana conformó el centro del campo con Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora.
Edson Álvarez fue titular en la victoria por 1-0 contra Corea del Sur, partido en el que jugó como defensa central para reemplazar a César Montes, y luego también estuvo los 90 minutos en el triunfo por 3-0 ante Chequia. A pesar de eso, el capitán del Tri se mantiene como suplente.
La alineación de México ante Inglaterra
- Raúl Rangel.
- Jorge Sánchez.
- César Montes.
- Johan Vásquez.
- Jesús Gallardo.
- Erik Lira.
- Luis Romo.
- Gilberto Mora.
- Julián Quiñones.
- Raúl Jiménez.
- Roberto Alvarado.
En síntesis
Sigue EN VIVO la previa de México vs. Inglaterra por el Mundial 2026: ¿por qué se postergó el partido?
- Edson Álvarez no inicia como titular debido a una estrategia táctica de Javier Aguirre, descartando cualquier tipo de lesión o molestia física.
- El ‘Vasco’ optó por conformar la mitad de la cancha con la tripleta de Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora, dejando al jugador del West Ham en el banquillo.
- La suplencia del capitán del Tri causó asombro en la previa, ya que venía de completar los 90 minutos en los triunfos ante Corea del Sur y República Checa.