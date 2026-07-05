México busca la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo y Edson Álvarez no es titular en el partido.

México se enfrenta con Inglaterra este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El Tri será local en el Estadio Azteca en el partido que comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México).

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La Selección Mexicana tuvo un gran partido frente a Ecuador y es por eso que Javier Aguirre tomó la decisión de repetir la alineación inicial del triunfo por los dieciseisavos de final. Es decir que Edson Álvarez vuelve a ser suplente en este caso ante Inglaterra.

Edson Álvarez no está lesionado ni tiene ninguna molestia sino que su suplencia está relacionada con una decisión táctica de Javier Aguirre. El entrenador de la Selección Mexicana conformó el centro del campo con Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora.

Edson Álvarez fue titular en la victoria por 1-0 contra Corea del Sur, partido en el que jugó como defensa central para reemplazar a César Montes, y luego también estuvo los 90 minutos en el triunfo por 3-0 ante Chequia. A pesar de eso, el capitán del Tri se mantiene como suplente.

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La alineación de México ante Inglaterra

Raúl Rangel.

Jorge Sánchez.

César Montes.

Johan Vásquez.

Jesús Gallardo.

Erik Lira.

Luis Romo.

Gilberto Mora.

Julián Quiñones.

Raúl Jiménez.

Roberto Alvarado.

En síntesis