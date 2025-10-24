Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

El insólito récord negativo que alcanzó Guillermo Ochoa en Chipre

El experimentado portero mexicano padece un presente complicado tras malos resultados con su equipo en la liga de Chipre.

Por Agustín Zabaleta

Guillermo Ochoa padece un presente complicado tras malos resultados con su equipo
© Getty ImagesGuillermo Ochoa padece un presente complicado tras malos resultados con su equipo

El camino del guardameta Guillermo Ochoa en Chipre no inició de la mejor manera. De los cuatro partidos en los que atajó, le tocó ganar apenas un duelo. Luego, fueron tres derrotas dolorosas que no le permitieron al equipo sumarse a la parte alta de la tabla.

Publicidad
Carlos Acevedo habla de la posibilidad de quitarle el lugar a Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2026

ver también

Carlos Acevedo habla de la posibilidad de quitarle el lugar a Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2026

Para peor, hasta el momento el experimentado portero de 40 años tiene el récord de ser el arquero más goleador del torneo en apenas 7 jornadas de la Primera División de Chipre. Un dato que, más allá de lo propio, también depende de cuánto lo ayude su defensa.

En 4 compromisos ha recibido 12 goles, un promedio de 3 goles encajados por encuentro. Recibió uno más que Konstantinos Panagi, arquero del Anorthosis, aunque él ha permitido las 11 anotaciones en 6 encuentros, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

Tweet placeholder
Publicidad

El futbolista mexicano vive un momento complicado, pues actualmente suma una victoria y tres derrotas tras su debut con el AEL Limassol, club que no la pasa nada bien, ya que se ubica 10° en la tabla general del torneo con apenas 7 unidades.

Ochoa debutó en la Jornada 4 del torneo, y antes de su llegada, los arqueros Víctor Braga y Panagiotis Kyriakou habían permitido 4 goles en 3 partidos, 2 tantos cada uno. La idea con Ochoa era que ese promedio bajar, al menos de un tanto por partido, algo que aún está lejos de suceder.

Ligue 1 le hace “guiño” a Gilberto Mora para jugar en la Liga de Francia

ver también

Ligue 1 le hace “guiño” a Gilberto Mora para jugar en la Liga de Francia

Los partidos de Guillermo Ochoa en la portería del AEL Limassol

  • AEL Limassol 0-5 Omonia Nicosia (5 goles en contra)
  • AEL Limassol 0-2 Akritas Chlorakas (2 goles en contra)
  • AEL Limassol 4-1 Anorthosis (1 gol en contra)
  • AEL Limassol 0-4 Aris Limassol (4 goles en contra)
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Santi Giménez rechaza a Pumas rotundamente
Pumas de la UNAM

Santi Giménez rechaza a Pumas rotundamente

Óliver Torres aseveró que México puede ser una potencia futbolística mundial
Rayados de Monterrey

Óliver Torres aseveró que México puede ser una potencia futbolística mundial

Se revelaron nuevas imágenes de las remodelaciones en el Estadio Azteca
Mundial 2026

Se revelaron nuevas imágenes de las remodelaciones en el Estadio Azteca

La IA predijo cómo saldrá el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas
Liga MX

La IA predijo cómo saldrá el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo