El camino del guardameta Guillermo Ochoa en Chipre no inició de la mejor manera. De los cuatro partidos en los que atajó, le tocó ganar apenas un duelo. Luego, fueron tres derrotas dolorosas que no le permitieron al equipo sumarse a la parte alta de la tabla.

Para peor, hasta el momento el experimentado portero de 40 años tiene el récord de ser el arquero más goleador del torneo en apenas 7 jornadas de la Primera División de Chipre. Un dato que, más allá de lo propio, también depende de cuánto lo ayude su defensa.

En 4 compromisos ha recibido 12 goles, un promedio de 3 goles encajados por encuentro. Recibió uno más que Konstantinos Panagi, arquero del Anorthosis, aunque él ha permitido las 11 anotaciones en 6 encuentros, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

El futbolista mexicano vive un momento complicado, pues actualmente suma una victoria y tres derrotas tras su debut con el AEL Limassol, club que no la pasa nada bien, ya que se ubica 10° en la tabla general del torneo con apenas 7 unidades.

Ochoa debutó en la Jornada 4 del torneo, y antes de su llegada, los arqueros Víctor Braga y Panagiotis Kyriakou habían permitido 4 goles en 3 partidos, 2 tantos cada uno. La idea con Ochoa era que ese promedio bajar, al menos de un tanto por partido, algo que aún está lejos de suceder.

Los partidos de Guillermo Ochoa en la portería del AEL Limassol

AEL Limassol 0-5 Omonia Nicosia (5 goles en contra)

AEL Limassol 0-2 Akritas Chlorakas (2 goles en contra)

AEL Limassol 4-1 Anorthosis (1 gol en contra)

AEL Limassol 0-4 Aris Limassol (4 goles en contra)

