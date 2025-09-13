Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

¿Lo corren al Piojo? Federación de Costa Rica se reunirá de emergencia por la continuidad de Miguel Herrera

El entrenador mexicano se encuentra en la cuerda floja tras los empates ante Haití y Nicaragua, en el inicio de la fase final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Por Juan Ignacio Barbieri

Miguel Herrera asumió en Costa Rica en enero de este año.
© Imago7Miguel Herrera asumió en Costa Rica en enero de este año.

La continuidad de Miguel Herrera como entrenador de Costa Rica estaría cada vez más en duda tras el flojo arranque en la ronda final de las Eliminatorias Concacaf. Por eso, según se reportó desde dicho país, la directiva tica organizó una reunión de emergencia para este lunes 15 de septiembre en la que se evaluará qué será del futuro del Piojo.

Costa Rica empató con Haití y Miguel Herrera tomó una fuerte decisión sobre su futuro

ver también

Costa Rica empató con Haití y Miguel Herrera tomó una fuerte decisión sobre su futuro

Si bien el calendario parecía no arrojar demasiada complejidad para los Pura Vida, la realidad fue completamente distinta. El equipo del ex DT de la Selección Mexicana apenas empató como visitante de Nicaragua (1-1) y como local de Haití (3-3) en las dos primeras fechas del Grupo C, quedando en segundo lugar con dos puntos por debajo de Honduras (4).

La urgencia parece estar relacionada al próximo compromiso de Costa Rica, que el 9 de octubre visitará al conjunto hondureño en San Pedro Sula. Un paso en falso podría significar poner en riesgo la clasificación al Mundial 2026, al cual accederán directamente los primeros tres equipos de cada una de las tres zonas. Además, los dos mejores segundos van al repechaje.

Publicidad

Vale recordar que Miguel Herrera, de 57 años, asumió como entrenador de la selección de Costa Rica en enero de este año. Y Pese a llegar con el aval de su pasado mundialista con el Tri junto a un largo recorrido de más de 20 años a nivel clubes, los resultados no han sido los esperados.

El lunes 15 de septiembre habrá una reunión de emergencia en Costa Rica para evaluar el futuro de Miguel Herrera en la selección de ese país. (Imago7)

El lunes 15 de septiembre habrá una reunión de emergencia en Costa Rica para evaluar el futuro de Miguel Herrera en la selección de ese país. (Imago7)

En ese sentido, el combinado centroamericano quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Oro 2025 de Estados Unidos al perder por penales frente al representante local en cuartos de final. Esto, sumado al mal inicio de la recta decisiva de las Eliminatorias, puso un manto de dudas sobre su futuro.

Publicidad

Hasta el momento el nacido en Cuautepec dirigió 11 encuentros al frente de Costa Rica con seis victorias, una derrota y cuatro empates (con una caída por penales). Al cabo, la pregunta está en el aire: ¿Seguirá el Piojo Herrera en su cargo o tiene las horas contadas?

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
Costa Rica empató con Haití y Herrera tomó una fuerte decisión sobre su futuro
Concacaf

Costa Rica empató con Haití y Herrera tomó una fuerte decisión sobre su futuro

Piojo Herrera se cruzó con periodistas tras el empate entre Costa Rica y Nicaragua
Futbol Internacional

Piojo Herrera se cruzó con periodistas tras el empate entre Costa Rica y Nicaragua

Herrera destapa la verdad sobre México y Argentina con declaración explosiva
Selección Mexicana

Herrera destapa la verdad sobre México y Argentina con declaración explosiva

¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda en Pachuca vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda en Pachuca vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo