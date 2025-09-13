La continuidad de Miguel Herrera como entrenador de Costa Rica estaría cada vez más en duda tras el flojo arranque en la ronda final de las Eliminatorias Concacaf. Por eso, según se reportó desde dicho país, la directiva tica organizó una reunión de emergencia para este lunes 15 de septiembre en la que se evaluará qué será del futuro del Piojo.

Si bien el calendario parecía no arrojar demasiada complejidad para los Pura Vida, la realidad fue completamente distinta. El equipo del ex DT de la Selección Mexicana apenas empató como visitante de Nicaragua (1-1) y como local de Haití (3-3) en las dos primeras fechas del Grupo C, quedando en segundo lugar con dos puntos por debajo de Honduras (4).

La urgencia parece estar relacionada al próximo compromiso de Costa Rica, que el 9 de octubre visitará al conjunto hondureño en San Pedro Sula. Un paso en falso podría significar poner en riesgo la clasificación al Mundial 2026, al cual accederán directamente los primeros tres equipos de cada una de las tres zonas. Además, los dos mejores segundos van al repechaje.

Vale recordar que Miguel Herrera, de 57 años, asumió como entrenador de la selección de Costa Rica en enero de este año. Y Pese a llegar con el aval de su pasado mundialista con el Tri junto a un largo recorrido de más de 20 años a nivel clubes, los resultados no han sido los esperados.

En ese sentido, el combinado centroamericano quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Oro 2025 de Estados Unidos al perder por penales frente al representante local en cuartos de final. Esto, sumado al mal inicio de la recta decisiva de las Eliminatorias, puso un manto de dudas sobre su futuro.

Hasta el momento el nacido en Cuautepec dirigió 11 encuentros al frente de Costa Rica con seis victorias, una derrota y cuatro empates (con una caída por penales). Al cabo, la pregunta está en el aire: ¿Seguirá el Piojo Herrera en su cargo o tiene las horas contadas?