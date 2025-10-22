Santiago Giménez tiene ya un pasado en la Liga MX con Cruz Azul, el hecho de que pudiera llegar a un equipo como Pumas sería algo novedoso, porque muchas veces los jugadores que van a Europa no piensan en volver al conjunto universitario, la mayoría se va por los mismos celeste, América, Chivas, Tigres o Rayados.

¿Santi no irá a Pumas?

Este lunes, el jugador del AC Milan realizó un live para responder preguntas de sus aficionados. Desde luego que se comenzó a hablar de la posibilidad de que llegara a un equipo como Pumas, pero la respuesta del jugador fue un rotundo no, la razón, aunque suena muy válida, en un principio sonó muy tajante, sobre todo por lo que vino después.

Uno de los seguidores le pidió que se fuera al conjunto universitario, por lo que el “Bebote” le respondió lo siguiente: “Vente a Pumas, déjame aquí mejor, acabo de llegar, estamos en primero”. Desde luego que Santi habló del buen momento que vive en el equipo rossonero, por lo que sería muy difícil que decidiera llegar de nueva cuenta a la Liga MX.

Si bien el jugador no lo dijo con mala intención, sino dio a conocer que la razón por la cual no aceptaría a Pumas en este instante era porque está triunfando en Europa, algunos entendieron que de plano al equipo auriazul no se pararía, pero a Chivas sí, esto debido a que también le cuestionaron la posibilidad y no respondió de la misma manera.

¿Le daría el sí a Chivas?

Y es que con el Rebaño apeló a que no podría jugar, pero ahí no dio una respuesta definitiva como sí lo hizo con Pumas: “Para empezar no sé si puedo jugar en Chivas, por lo que me han dicho no puedo porque necesito haber nacido en México o que mis papás hayan nacido en México y pues no, ninguna de las dos”, finalizó.