Para recuperarse de un estreno fallido, el AC Milan del mexicano Santiago Giménez protagonizará este viernes al mediodía su segunda presentación en la nueva Serie A, en búsqueda de su primer triunfo en la edición 2025/26. Para sumar sus tres puntos iniciales, deberán vencer a Lecce en condición de visitante, en un cruce complejo.

Publicidad

Publicidad

En su debut en este certamen, el ‘Rossonero’ cayó por 2-1 ante Cremonese en condición de local (gol de Strahinja Pavlovic), con Santi Giménez de titular todo el partido. Por su parte, los ‘Giallorossi’ igualaron 0-0 con Genoa fuera de casa y ahora intentarán dar el golpe contra un equipo que hace rato no encuentra su esencia histórica.

La probable alineación de Lecce ante Milan:

Wladimiro Falcone .

. Danilo Veiga .

. Kialonda Gaspar .

. Tiago Gabriel .

. Antonino Gallo .

. Lassana Coulibaly .

. Yiber Ramadani .

. Medon Berisha .

. Lameck Banda .

. Franceso Camarda .

. Tete Morente.

DT: Eusebio Di Francesco.

La probable alineación de Milan ante Lecce:

Mike Maignan .

. Fikayo Tomori .

. Matteo Gabbia .

. Strahinja Pavlovic .

. Yunus Musah .

. Ruben Loftus-Cheek .

. Luka Modric .

. Youssouf Fofana .

. Pervis Estupiñán .

. Santiago Giménez .

. Alexis Saelemaekers.

Publicidad

Publicidad

DT: Massimiliano Allegri.

Santiago Giménez repetiría como titular en Serie A [foto: Getty]

¿Cuándo y a qué hora juegan Lecce vs. Milan por la Serie A 2025-26?

El partido US Lecce vs. AC Milan se llevará a cabo este viernes 29 de agosto, con sede en el Estadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, a partir de las 12.45 horas del Centro de México (20.45 hora local), por el encuentro correspondiente a la jornada 2 de la Serie A de Italia 2025/26.

¿Qué canal transmite Lecce vs. Milan por la Serie A 2025-26?

El partido US Lecce vs. AC Milan se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano, en forma exclusiva de manera online, vía streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium, única con los derechos de transmisión del juego. Ningún canal de TV pasará el compromiso del equipo de Santi Giménez.

Publicidad

Publicidad