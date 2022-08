Cuatro futbolistas mexicanos estarán en la Eredivisie 2022-23: Jorge Sánchez que acaba de dejar al América para firmar con el Ajax donde será compañero de Edson Álvarez, Santiago Giménez que recientemente fichó con el Feyenoord y Erick Gutiérrez que acaba de firmar su extensión de contrato con el PSV Eindhoven.

Erick Gutiérrez llegó al PSV Eindhoven para la temporada 2018-19 e inició la campaña 2022-23 con la asignactura pendiente de firmar su extensión de contrato. En la semana previa a la renovación, el mediocampista mexicano ganó la Supercopa y marcó un gol para ayudar a su equipo a avanzar al Playoff de la UEFA Champions League.

"Ayer también fue una noche especial. El ambiente y la pasión que se generó junto con la afición fue fantástico y espero que lo experimentemos más a menudo esta temporada", dijo Erick Gutiérrez tras eliminar con el PSV Eindhoven al Mónaco en la tercera fase clasificatoria de la UEFA Champions League en el partido de vuelta jugado en el estadio Philips.

Este miércoles por fin se concretó la renovación de contrato de Erick Gutiérrez con el PSV Eindhoven hasta el 30 de junio de 2025. “Me siento valorado e importante aquí”, dijo el mediocampista mexicano quien con su equipo holandés ha ganado tres títulos: una Copa y dos Supercopas.

Erick Gutiérrez pensó regresar al futbol mexicano

Aunque hubo un momento en el que pensó en regresar al futbol mexicano porque no se sentía plenamente identificado y acoplado al PSV Eindhoven, Erick Gutiérrez comentó que “esa sensación la perdí un poco hace uno o dos años, pero desde entonces juego mucho y siento que puedo ayudar al equipo, incluso marcando goles importantes, como ayer. No marco seguido, pero cuando pasa lo celebro muchísimo. El PSV ha conquistado un lugar en mi corazón. Me siento como en casa aquí y es por eso que estoy muy feliz de quedarme".