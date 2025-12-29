El Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina y todos los equipos se preparan de la mejor manera para estar a la altura de las circunstancias. Las directivas trabajan en conjunto con los entrenadores para conformar las plantillas con las altas y las bajas.

Un equipo que busca rearmarse para ser más competitivo que este año es Tigres UANL. Luego de perder la Final del Apertura 2025 ante Toluca, el equipo posa sus ojos en un futbolista de Galatasaray de Turquía. Acorde a la información del comunicador Fernando González, los Felinos tienen en la mira a Mauro Icardi.

Así lo manifestó a través de ‘X’, ex Twitter: “Tigres está en conversaciones avanzadas para hacerse de los servicios del astro argentino Mauro Icardi. El cuadro de San Nicolás pagaría alrededor de 2M al Galatasaray y firmaría al atacante de 32 años por 2 temporadas y un sueldo que no superaría los 6M anuales“.

A su vez, el comunicado citó al periodista Rudy Galetti, que en un artículo habló del jugador: “El delantero también es consciente de su valor de mercado y de las oportunidades que se le presentan. Con su contrato a punto de vencer (junio 2026), podría convertirse en agente libre próximamente, lo que le permite escuchar otras ofertas“.

Y agregó: “Por esta razón, Icardi evaluará cuidadosamente todas las opciones, incluyendo proyectos que ofrezcan mejores condiciones financieras. Los próximos meses serán cruciales para determinar si su futuro se quedará en Estambul o se mudará a otro lugar“. Los regiomontanos pueden soñar ahora con el delantero argentino o más bien a mitad de año a coste cero si aceleran.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Mauro Icardi en Galatasaray?

Yendo a lo meramente futbolístico, en lo que va del actual curso, el jugador de 32 años lleva disputados 23 compromisos, en los que fue titular en apenas 8 de ellos. Hasta el momento marcó 9 goles y no realizó asistencias, dejando entrever que su participación tiene peso más allá de los pocos minutos en cancha.

