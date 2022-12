A Santiago Giménez le vienen colocan obstáculos en el camino pero los está sorteando de buena forma. Gerardo Martino no lo convocó para representar a la Selección de México en Qatar 2022 y eso no afectó a su rendimiento. Algo similar a lo que le sucede en Feyenoord, donde el entrenador parece no darle cabida...

En el último amistoso del equipo de Rotterdam previo a la reanudación de la Eredivisie, Arne Slot dejó en el banco de suplentes al atacante con pasado en Cruz Azul. Fue victoria 5-0 para los líderes parciales de la competición de Países Bajos y buen juego para el azteca, quien repartió dos asistencias en la jornada.

Frente a estas estadísticas, el estratega justificó su decisión de no alinearlo desde el inicio: "Es un jugador que lo ha hecho bien en la última media hora. No siempre es tan bueno en los primeros 60 minutos". Está claro que el Bebote tendrá que seguir esforzándose para ganarse la confianza del timonel neerlandés.

"El oponente está cansado y él todavía en forma. Está trabajando duro y para dominar eso y lo hace tan bien que tiene mucha repercusión en la última media hora", agregó el DT del Feyenoord, explicando aún el por qué no considera al mexicano entre los habituales titulares en la Eredivisie y en la Europa League.

¿Arne Slot cargó contra la Liga MX?

En la conferencia posterior al amistoso ante Emmen, el estratega del cuadro de Rotterdam lanzó una polémica declaración que pudo herir sensibilidades en México: "Viene de una competencia donde la dinámica de juego es completamente diferente. Había requisitos distintos en la posición de delantero".