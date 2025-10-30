La confesión de Dave Roberts sobre Shohei Ohtani que pone en peligro la Serie Mundial para Dodgers

La Serie Mundial 2025 está que arde, y cuando todos tenían a Los Angeles Dodgers como el equipo favorito, el manager Dave Roberts sorprendió con una confesión sobre Shohei Ohtani y compañía que pone a pensar si el equipo californiano podrá ganarle a Toronto Blue Jays ‘El Clásico de Otoño’.

Para nadie es un secreto que Ohtani está encendido en la Postemporada de la MLB 2025, por algo que se convirtió en el primer jugador de la historia con tres juegos de múltiples jonrones en una misma postemporada. Sin embargo, no se escapó de la confesión de Roberts.

Justo antes de que Los Angeles Dodgers perdieran 1-6 contra Toronto Blue Jays el Juego 5 de la Serie Mundial y que Shohei Ohtani terminara sin hits en cuatro turnos, Dave Roberts confesó el grave problema que el pelotero japonés y sus compañeros están sufriendo. ¡Está en peligro repetir título en el ‘Clásico de Otoño’!

Roberts y una confesión sobre Ohtani que pone en peligro la Serie Mundial para Dodgers

Dave Roberts y Shohei Ohtani en la Serie Mundial. (Foto: Getty Images)

“No hemos encontrado nuestro ritmo. No lo hemos encontrado. Se estanca en cierta parte de la alineación y en diferentes momentos, en diferentes entradas y en diferentes partidos. Ya sabes, los chicos compiten. Sobre todo en la postemporada. Ahí es donde ves lo mejor de cada uno”, confesó Roberts sobre Ohtani y compañía.

La inesperada decisión de Shohei Ohtani en plena Serie Mundial

Luego de llevarse la derrota al ser el pitcher abridor del Juego 4 de la Serie Mundial 2025, no se esperaba que Shohei Ohtani volviera a lanzar, pero… “Depende de qué tan larga sea la serie, pero si existe la posibilidad de que me necesiten en alguno de los juegos, quiero estar listo. Podría haber partidos como el de ayer (lunes 27 de octubre) que se van a extrainnings y no se deciden por un tiempo, así que quiero mantenerme preparado para lanzar en cualquier momento”, dijo el pelotero japonés para tomar la decisión de lanzar viniendo desde el bullpen cuando sea necesario.

