Serie Mundial MLB 2025: Día, hora y calendario de Los Angeles Dodgers con Shohei Ohtani vs. Toronto Blue Jays con Vladimir Guerrero Jr

El clásico de otoño definió a sus participantes y la MLB está cada vez más cerca de conocer al campeón de la temporada 2025. Por un lado, aparecen Los Angeles Dodgers con Shohei Ohtani como figura y por el otro Toronto Blue Jays con Vladimir Guerrero Jr.

Los Dodgers solo perdieron un juego en la Postemporada de la MLB 2025 hasta llegar a la Serie Mundial. Primero vencieron 2-0 a Cincinnati Reds en la Serie de Comodines de la Liga Nacional, luego dejaron en el camino a Philadelphia Phillies por 3-1 en la Serie Divisional de la Liga Nacional, y en la Serie de Campeonato no tuvieron piedad con Milwaukee Brewers y los derrotaron 4-0.

Al tener la mejor marca de la Liga Americana con 94 victorias y 68 derrotas, Toronto Blue Jays empezó los MLB Playoffs 2025 desde la Serie Divisional de la Liga Americana. En esa instancia, venció 3-1 a New York Yankees. Luego, Vladimir Guerrero Jr. y compañía le ganaron 4-3 a Seattle Mariners en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Ahora… ¿Van por Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025?

El calendario completo de la Serie Mundial 2025: Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays

Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr se enfrentarán en la Serie Mundial 2025. (Foto: Getty Images)

Con Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays en el ‘Clásico del Otoño’, llegó el momento de conocer el día, la hora y el calendario completo de los juegos de la Serie Mundial de la MLB 2025:

Viernes 24 de octubre a las 20:00 ET: Juego 1 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers.

Sábado 25 de octubre a las 20:00 ET: Juego 2 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers.

Lunes 27 de octubre a las 20:00 ET: Juego 3 Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays.

Martes 28 de octubre a las 20:00 ET: Juego 4 Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays.

*Miércoles 29 de octubre a las 20:00 ET: Juego 5 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers. *Si es necesario.

*Viernes 31 de octubre a las 20:00 ET: Juego 6 Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays. *Si es necesario.

*Sábado primero de noviembre a las 20:00 ET: Juego 7 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers. *Si es necesario.

¿Cuándo fue la última vez que un equipo ganó dos veces seguidas la Serie Mundial de la MLB?

Los Angeles Dodgers irán por esta proeza. La última vez que un equipo logró ganar dos veces seguida la Serie Mundial fue en 1999 cuando New York Yankees lo hizo. Los ‘Bombarderos del Bronx’ ganaron tres títulos consecutivos en el ‘Clásico del Otoño’, eso quiere decir que hace 26 años no se repite campeón en la MLB.

