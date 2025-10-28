El nuevo récord de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers nunca antes visto en 122 años

La historia del béisbol de las Grandes Ligas tiene a un escritor que no pasa de moda. En el capítulo llamado ‘Tercer Juego de la Serie Mundial 2025‘, Shohei Ohtani volvió a sorprender a toda la MLB con un récord nunca antes visto en 122 años.

Con la serie empatada 1-1 ente Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, el ‘Clásico de Otoño’ Serie Mundial llegó a Los Ángeles y Ohtani continuó encendido como ha sido la tendencia en toda la Postemporada MLB 2025. Primero fue un jonrón en la parte baja de la tercera entrada y luego llegó un doble en el quinto inning.

¿Faltaba algo más? Claro que sí, la acción que le iba a dar un récord en las Grandes Ligas. Los Blue Jays estaban 5-4 arriba en el marcador y quién más sino Shohei Ohtani para empatar el tercer juego de la Serie Mundial con un cuadrangular al jardín central. ¡El récord estaba hecho!

Shohei Ohtani y un nuevo récord en la MLB con Dodgers

Uno de los 2 jonrones de Ohtani en el Juego 3 de Serie Mundial. (Foto: Getty Images)

En la victoria de Los Angeles Dodgers por 6-5 contra Toronto Blue Jays, Shohei Ohtani conectó dos jonrones y logró el récord de ser el primer jugador en la historia de la MLB con tres juegos de múltiples jonrones en una misma postemporada. Algo que nunca se había visto en los 122 años de historia de la MLB.

Este es el increíble salario de Shohei Ohtani en Los Angeles Dodgers

Los Dodgers y Ohtani firmaron el 10 de diciembre de 2023 un contrato por $700 millones de dólares y 10 años. Sin embargo, el pelotero japonés fue tan inteligente que le permitió a su equipo reforzarse difiriendo US$680 millones de su contrato en cuotas de $68 millones de dólares de 2034 a 2043. Esto llevó a que Shohei Ohtani tenga un salario de US$2 millones en la MLB.

