Mientras Shohei Ohtani gana 2 millones en Dodgers, esto cobra Vladimir Guerrero Jr. en Blue Jays

La Serie Mundial 2025 está que arde en las Grandes Ligas. Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays están demostrando por qué fueron dos de los mejores equipos de la temporada regular de la MLB, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios millonarios de Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr.

En una muestra que es un fuera de serio dentro y fuera del diamante de béisbol, Othani decidió diferir $680 millones de dólares del contrato que firmó con los Dodgers por US$$700 millones en cuotas de $68 millones de dólares de 2034 a 2043. Esto no solo le permitió darle espacio salarial al equipo de Los Ángeles, también hizo que el pelotero japonés tuviera un salario actual que sorprendió a toda la MLB.

Vladimir Guerrero Jr. también firmó una extensión millonaria. Luego de llegar a un acuerdo con Toronto Blue Jays para evitar el arbitraje salarial en la MLB 2025, el pelotero dominicano firmó una extensión de contrato por 14 años que lo hará ganar $500 millones de dólares a partir del 2026. Entonces, surgió la gran duda: ¿Gana más o menos dinero que Shohei Ohtani?

Comparación de salarios entre Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr.

Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr. juegan la Serie Mundial 2025. (Foto: Getty Images)

Como parte de la estrategia para hacer de Los Angeles Dodgers un equipo competitivo, Ohtani tiene un salario anual de $2 millones de dólares hasta el 2033. El caso de Guerrero Jr. es diferente, ya que gana US$26.5 millones más que el pelotero japonés, al cobrar $28.5 millones de dólares en los Blue Jays durante la temporada MLB 2025.

La confesión de Guerrero Jr. sobre Ohtani que sorprendió a toda la MLB

“Es alguien a quien respeto muchísimo. Tenemos una amistad muy bonita fuera del terreno, pero cuando empiece el juego, cada quien va a defender lo suyo. Nos entendemos bien porque amamos este deporte. Siempre nos deseamos lo mejor, aunque ahora toque estar en lados opuestos (…) Ohtani es un competidor increíble. Lo admiro por su ética de trabajo, su humildad y su forma de ver el béisbol. Más allá de los números, es una gran persona”, confesó Vladimir Guerrero Jr. sobre la estrella de Los Angeles Dodgers.

En síntesis