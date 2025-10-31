Llegó a más de 117 mil vistas: La jugada que demuestra que el hijo de LeBron no está preparado para la NBA

Una de las grandes polémicas en la NBA son las condiciones del hijo mayor de LeBron James. Bronny juega la segunda temporada con los Lakers, y cuando tenía la oportunidad de brillar ante grandes ausencias, quedó expuesto con una jugada que llegó a más de 117 mil vistas en X.

Bronny James fue elegido por Los Angeles Lakers en el NBA Draft 2024 con el pick 55 global y en la primera temporada promedió por juego 2.3 puntos, 0.7 rebotes, 0.8 asistencias y 6.7 minutos en los 27 juegos que vio acción. Era su campaña como novato, pero…

“Le suplico a LeBron James, como padre. Detén esto. Detén esto. Todos sabemos que Bronny James está en la NBA gracias a su padre (…) Nos encanta lo que estamos viendo de él en la G-League porque es ahí donde perteneces a medida que perfeccionas tus habilidades y mejoras, y ganas legítimamente, lo cual creo que él tiene el potencial para hacer“, dijo el analista Stephen A. Smith, de ESPN.

Video: La jugada que dejó mal parado al hijo de LeBron en la NBA

Bronny James en Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves. (Foto: Getty Images)

Con las críticas que empezó a cargar en la espalda, Bronny James tuvo una oportunidad de oro en la victoria de Los Angeles Lakers contra Minnesota Timberwolves del 29 de octubre porque ocho compañeros no estaban disponibles. Entre ellos, Luka Doncic. Sin embargo, el hijo de mayor de LeBron tan solo jugó cuatro minutos, y en una jugada que se repitió uno, dos y tres veces, no cortó hacia al aro y fue señalado de no tener el coeficiente intelectual para estar en la NBA. ¡Video!

Este es el salario de Bronny James en Los Angeles Lakers

Los Lakers le tienen tanta confianza a Bronny James que decidieron darle un contrato por cuatro años y más de $7.8 millones de dólares. Esto hizo que el hijo de LeBron tenga un salario de US$1.9 millones en la temporada NBA 2025-26. Además, el equipo de Los Ángeles tiene una opción de equipo para terminar el contrato de Bronny en la campaña 2027-28.

