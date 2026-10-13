Alineaciones de CF Montreal y Atlanta United por la MLS: formaciones probables

Se viene CF Montreal vs. Atlanta United este miércoles 14 de octubre en el Saputo Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan CF Montreal y Atlanta United
CF Montreal viene de caer 1-2 ante Toronto FC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Atlanta United viene de caer 1-3 ante FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de CF Montreal y Atlanta United
CF Montreal (3-4-3): Sebastian Breza, Brayan Vera, Brandan Craig, Jalen Neal, Luca Petrasso, Matty Longstaff, Victor Loturi, Dawid Bugaj, Alexis Sanchez, Prince-Osei Owusu, Daniel Rios. DT: Philippe Eullaffroy.
Atlanta United (4-3-1-2): Lucas Hoyos, Elias Baez, Enea Mihaj, Junior Alonso, Tomás Jacob, Ajani Fortune, Tristan Muyumba, Mauricio Amaro, Giuliano Galoppo, Miguel Almiron, Breel Embolo. DT: Tata Martino.
Suplentes de CF Montreal: Samuel Piette, Daniel Pereira, Wikelman Carmona, Gennadiy Synchuk, Fabian Herbers, Noah Streit, Efrain Morales, Viktor Radojević, Samsy Keita.
Suplentes de Atlanta United: Adrian Gill, Sérgio Santos, Luke Brennan, Fafa Picault, Paulo Diaz, Jayden Hibbert, Matthew Edwards, Aleksey Miranchuk.
La previa de CF Montreal y Atlanta United: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Saputo Stadium
- Historial: 19 cruces — CF Montreal ganó 5, Atlanta United ganó 10 y empataron 5
- Último antecedente: 02/05/2026: Atlanta United 3-1 CF Montreal
- Próximo partido de CF Montreal: vs. Seattle Sounders, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Atlanta United: vs. Inter Miami, sábado 17 de octubre