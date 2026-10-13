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Alineaciones de CF Montreal y Atlanta United por la MLS: formaciones probables

CF Montreal y Atlanta United se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Saputo Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

CF Montreal vs. Atlanta United, MLS
CF Montreal vs. Atlanta United, MLS

Se viene CF Montreal vs. Atlanta United este miércoles 14 de octubre en el Saputo Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan CF Montreal y Atlanta United

CF Montreal viene de caer 1-2 ante Toronto FC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Atlanta United viene de caer 1-3 ante FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de CF Montreal y Atlanta United

CF Montreal (3-4-3): Sebastian Breza, Brayan Vera, Brandan Craig, Jalen Neal, Luca Petrasso, Matty Longstaff, Victor Loturi, Dawid Bugaj, Alexis Sanchez, Prince-Osei Owusu, Daniel Rios. DT: Philippe Eullaffroy.

Atlanta United (4-3-1-2): Lucas Hoyos, Elias Baez, Enea Mihaj, Junior Alonso, Tomás Jacob, Ajani Fortune, Tristan Muyumba, Mauricio Amaro, Giuliano Galoppo, Miguel Almiron, Breel Embolo. DT: Tata Martino.

Suplentes de CF Montreal: Samuel Piette, Daniel Pereira, Wikelman Carmona, Gennadiy Synchuk, Fabian Herbers, Noah Streit, Efrain Morales, Viktor Radojević, Samsy Keita.

Suplentes de Atlanta United: Adrian Gill, Sérgio Santos, Luke Brennan, Fafa Picault, Paulo Diaz, Jayden Hibbert, Matthew Edwards, Aleksey Miranchuk.

La previa de CF Montreal y Atlanta United: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Saputo Stadium
  • Historial: 19 cruces — CF Montreal ganó 5, Atlanta United ganó 10 y empataron 5
  • Último antecedente: 02/05/2026: Atlanta United 3-1 CF Montreal
  • Próximo partido de CF Montreal: vs. Seattle Sounders, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Atlanta United: vs. Inter Miami, sábado 17 de octubre
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