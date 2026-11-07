Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Alineaciones de Chicago Fire y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

Chicago Fire y Columbus Crew se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el SeatGeek Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chicago Fire vs. Columbus, MLS
Chicago Fire vs. Columbus, MLS

Chicago Fire recibe a Columbus Crew este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium. Chicago Fire viene de ganarle 4-2 a Colorado Rapids y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Columbus Crew viene de ganarle 3-0 a D.C. United y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chicago Fire y Columbus Crew

Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Jonathan Dean, Mbekezeli Mbokazi, Jack Elliott, Noah Allen, Anton Salétros, Djé D'avilla, Maren Haile-Selassie, Philip Zinckernagel, Johan Gómez, Jonathan Bamba. DT: Gregg Berhalter.

+ Seguinos en

Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Anass Zaroury, Dylan Chambost, Sékou Tidiany Bangoura, Taha Habroune, Gonzalo Tapia, Santiago Rodríguez. DT: Laurent Courtois.

La previa de Chicago Fire y Columbus Crew: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de México)
  • Estadio: SeatGeek Stadium
  • Historial: 86 cruces — Chicago Fire ganó 32, Columbus Crew ganó 29 y empataron 27
  • Último antecedente: 08/03/2026: Columbus Crew 0-0 Chicago Fire
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones