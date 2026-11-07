Alineaciones de Chicago Fire y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

Chicago Fire y Columbus Crew se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el SeatGeek Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chicago Fire recibe a Columbus Crew este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium. Chicago Fire viene de ganarle 4-2 a Colorado Rapids y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Columbus Crew viene de ganarle 3-0 a D.C. United y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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