Alineaciones de Chicago Fire y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

Chicago Fire recibe a Columbus Crew este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium. Chicago Fire viene de ganarle 4-2 a Colorado Rapids y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Columbus Crew viene de ganarle 3-0 a D.C. United y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chicago Fire y Columbus Crew
Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Jonathan Dean, Mbekezeli Mbokazi, Jack Elliott, Noah Allen, Anton Salétros, Djé D'avilla, Maren Haile-Selassie, Philip Zinckernagel, Johan Gómez, Jonathan Bamba. DT: Gregg Berhalter.
Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Anass Zaroury, Dylan Chambost, Sékou Tidiany Bangoura, Taha Habroune, Gonzalo Tapia, Santiago Rodríguez. DT: Laurent Courtois.
La previa de Chicago Fire y Columbus Crew: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: SeatGeek Stadium
- Historial: 86 cruces — Chicago Fire ganó 32, Columbus Crew ganó 29 y empataron 27
- Último antecedente: 08/03/2026: Columbus Crew 0-0 Chicago Fire