Chicago Fire vs. Columbus Crew en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

Chicago Fire y Columbus Crew se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el SeatGeek Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Chicago Fire recibe a Columbus Crew este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium. Faltan pocas fechas para que se cierre la fase regular y Chicago Fire llega con la chance de meterse entre los mejores cuatro de la conferencia. Columbus, en cambio, está obligado a ganar para no perderle pisada a los de arriba.

Publicidad

El invitado de Ohio viene de ganar tres seguidos y quiere estirar la racha justo cuando más aprieta la tabla, mientras que el local necesita puntos para asegurar la cuarta posición y evitar sobresaltos en las últimas fechas.

La actualidad de ambos equipos

Chicago Fire llega entonado tras ganarle 4-2 a Colorado Rapids de visitante, un resultado que le permitió sostenerse en el cuarto puesto con 55 unidades. Antes había empatado con Orlando City y también había ganado en cancha de Atlanta United, así que el equipo no pierde hace rato y llega con la confianza arriba.

Columbus Crew, por su parte, atraviesa un gran momento: encadenó tres triunfos consecutivos, el último por 3-0 ante D.C. United, y antes se había impuesto ante FC Dallas y Toronto FC. Está octavo con 44 puntos, pero el envión anímico es total y llega a Chicago con la idea de seguir sumando de forma consecutiva.

Publicidad

El historial entre Chicago Fire y Columbus Crew

El historial entre ambos es parejo, casi calcado: de 86 enfrentamientos, Chicago ganó 32, Columbus 29 y hubo 27 empates, con una diferencia de gol que favorece levemente a los de Ohio, 133 a 115. En los últimos cruces no hay un dominador claro: se repartieron triunfos y hasta hubo empates sin goles, como el 0-0 de marzo pasado en Columbus, lo que confirma que cada vez que se cruzan el partido se define por detalles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/03/2026 Columbus Crew vs. Chicago Fire 0-0 MLS 28/09/2025 Chicago Fire vs. Columbus Crew 2-0 MLS 23/02/2025 Columbus Crew vs. Chicago Fire 4-2 MLS 19/05/2024 Chicago Fire vs. Columbus Crew 1-3 MLS 10/03/2024 Columbus Crew vs. Chicago Fire 2-1 MLS 20/09/2023 Columbus Crew vs. Chicago Fire 3-0 MLS 11/06/2023 Chicago Fire vs. Columbus Crew 1-2 MLS 03/09/2022 Columbus Crew vs. Chicago Fire 0-0 MLS 10/07/2022 Chicago Fire vs. Columbus Crew 2-3 MLS 07/11/2021 Columbus Crew vs. Chicago Fire 2-0 MLS

Horario del partido

México: 15:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Publicidad

En síntesis