Chicago Fire vs. Columbus Crew en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

Chicago Fire recibe a Columbus Crew este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium. Faltan pocas fechas para que se cierre la fase regular y Chicago Fire llega con la chance de meterse entre los mejores cuatro de la conferencia. Columbus, en cambio, está obligado a ganar para no perderle pisada a los de arriba.
El invitado de Ohio viene de ganar tres seguidos y quiere estirar la racha justo cuando más aprieta la tabla, mientras que el local necesita puntos para asegurar la cuarta posición y evitar sobresaltos en las últimas fechas.
La actualidad de ambos equipos
Chicago Fire llega entonado tras ganarle 4-2 a Colorado Rapids de visitante, un resultado que le permitió sostenerse en el cuarto puesto con 55 unidades. Antes había empatado con Orlando City y también había ganado en cancha de Atlanta United, así que el equipo no pierde hace rato y llega con la confianza arriba.
Columbus Crew, por su parte, atraviesa un gran momento: encadenó tres triunfos consecutivos, el último por 3-0 ante D.C. United, y antes se había impuesto ante FC Dallas y Toronto FC. Está octavo con 44 puntos, pero el envión anímico es total y llega a Chicago con la idea de seguir sumando de forma consecutiva.
El historial entre Chicago Fire y Columbus Crew
El historial entre ambos es parejo, casi calcado: de 86 enfrentamientos, Chicago ganó 32, Columbus 29 y hubo 27 empates, con una diferencia de gol que favorece levemente a los de Ohio, 133 a 115. En los últimos cruces no hay un dominador claro: se repartieron triunfos y hasta hubo empates sin goles, como el 0-0 de marzo pasado en Columbus, lo que confirma que cada vez que se cruzan el partido se define por detalles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/03/2026
|Columbus Crew vs. Chicago Fire
|0-0
|MLS
|28/09/2025
|Chicago Fire vs. Columbus Crew
|2-0
|MLS
|23/02/2025
|Columbus Crew vs. Chicago Fire
|4-2
|MLS
|19/05/2024
|Chicago Fire vs. Columbus Crew
|1-3
|MLS
|10/03/2024
|Columbus Crew vs. Chicago Fire
|2-1
|MLS
|20/09/2023
|Columbus Crew vs. Chicago Fire
|3-0
|MLS
|11/06/2023
|Chicago Fire vs. Columbus Crew
|1-2
|MLS
|03/09/2022
|Columbus Crew vs. Chicago Fire
|0-0
|MLS
|10/07/2022
|Chicago Fire vs. Columbus Crew
|2-3
|MLS
|07/11/2021
|Columbus Crew vs. Chicago Fire
|2-0
|MLS
Horario del partido
- México: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- Chicago Fire y Columbus Crew se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Chicago Fire suma 55 puntos en el torneo.
- Columbus Crew suma 44 puntos tras vencer a D.C. United, FC Dallas y Toronto FC.