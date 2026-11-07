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Chicago Fire vs. Columbus Crew en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

Chicago Fire y Columbus Crew se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el SeatGeek Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Chicago Fire vs. Columbus, MLS
Chicago Fire vs. Columbus, MLS

Chicago Fire recibe a Columbus Crew este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium. Faltan pocas fechas para que se cierre la fase regular y Chicago Fire llega con la chance de meterse entre los mejores cuatro de la conferencia. Columbus, en cambio, está obligado a ganar para no perderle pisada a los de arriba.

El invitado de Ohio viene de ganar tres seguidos y quiere estirar la racha justo cuando más aprieta la tabla, mientras que el local necesita puntos para asegurar la cuarta posición y evitar sobresaltos en las últimas fechas.

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La actualidad de ambos equipos

Chicago Fire llega entonado tras ganarle 4-2 a Colorado Rapids de visitante, un resultado que le permitió sostenerse en el cuarto puesto con 55 unidades. Antes había empatado con Orlando City y también había ganado en cancha de Atlanta United, así que el equipo no pierde hace rato y llega con la confianza arriba.

Columbus Crew, por su parte, atraviesa un gran momento: encadenó tres triunfos consecutivos, el último por 3-0 ante D.C. United, y antes se había impuesto ante FC Dallas y Toronto FC. Está octavo con 44 puntos, pero el envión anímico es total y llega a Chicago con la idea de seguir sumando de forma consecutiva.

El historial entre Chicago Fire y Columbus Crew

El historial entre ambos es parejo, casi calcado: de 86 enfrentamientos, Chicago ganó 32, Columbus 29 y hubo 27 empates, con una diferencia de gol que favorece levemente a los de Ohio, 133 a 115. En los últimos cruces no hay un dominador claro: se repartieron triunfos y hasta hubo empates sin goles, como el 0-0 de marzo pasado en Columbus, lo que confirma que cada vez que se cruzan el partido se define por detalles.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/03/2026Columbus Crew vs. Chicago Fire0-0MLS
28/09/2025Chicago Fire vs. Columbus Crew2-0MLS
23/02/2025Columbus Crew vs. Chicago Fire4-2MLS
19/05/2024Chicago Fire vs. Columbus Crew1-3MLS
10/03/2024Columbus Crew vs. Chicago Fire2-1MLS
20/09/2023Columbus Crew vs. Chicago Fire3-0MLS
11/06/2023Chicago Fire vs. Columbus Crew1-2MLS
03/09/2022Columbus Crew vs. Chicago Fire0-0MLS
10/07/2022Chicago Fire vs. Columbus Crew2-3MLS
07/11/2021Columbus Crew vs. Chicago Fire2-0MLS

Horario del partido

  • México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • Chicago Fire y Columbus Crew se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Chicago Fire suma 55 puntos en el torneo.
  • Columbus Crew suma 44 puntos tras vencer a D.C. United, FC Dallas y Toronto FC.
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