Alineaciones de Columbus Crew y D.C. United por la MLS: formaciones probables

Columbus Crew recibe a D.C. United este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field. Columbus Crew viene de ganarle 2-0 a FC Dallas y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. D.C. United viene de caer 1-2 ante Toronto FC y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Columbus Crew y D.C. United
Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Mohamed Farsi, Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Steven Moreira, Brooks Lennon, Taha Habroune, Dylan Chambost, Anass Zaroury, Santiago Rodríguez, Gonzalo Tapia. DT: Laurent Courtois.
D.C. United (4-4-2): Alex Bono, Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Matti Peltola, André Dozzell, Jared Stroud, Nathan Ordaz, Peglow. DT: René Weiler.
La previa de Columbus Crew y D.C. United: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 12:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio ScottsMiracle-Gro Field
- Historial: 93 cruces — Columbus Crew ganó 40, D.C. United ganó 39 y empataron 20
- Último antecedente: 09/09/2026: D.C. United 2-1 Columbus Crew
- Próximo partido de Columbus Crew: vs. Chicago Fire, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de D.C. United: vs. New York City FC, sábado 7 de noviembre