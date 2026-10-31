Dónde ver EN VIVO Columbus Crew vs. D.C. United por la jornada 33 de la MLS: TV y streaming online

Columbus Crew recibe a D.C. United este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field.
Columbus Crew llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero D.C. United tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Columbus Crew viene de ganar 2-0 como visitante ante FC Dallas. El equipo ocupa el puesto 9 con 41 puntos. Antes ganó 4-2 como local ante Toronto FC.
D.C. United perdió 1-2 como visitante ante Toronto FC en la fecha anterior. D.C. United está 13° en la tabla con 33 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante FC Cincinnati.
El historial entre Columbus Crew y D.C. United
Columbus Crew y D.C. United se enfrentaron 93 veces en los últimos años: 40 triunfos de Columbus Crew, 39 de D.C. United y 20 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/09/2026
|D.C. United vs. Columbus Crew
|2-1
|MLS
|20/07/2025
|Columbus Crew vs. D.C. United
|2-1
|MLS
|29/03/2025
|D.C. United vs. Columbus Crew
|1-2
|MLS
|28/09/2024
|D.C. United vs. Columbus Crew
|2-2
|MLS
|06/04/2024
|Columbus Crew vs. D.C. United
|1-1
|MLS
|08/04/2023
|D.C. United vs. Columbus Crew
|0-2
|MLS
|05/03/2023
|Columbus Crew vs. D.C. United
|2-0
|MLS
|14/07/2022
|D.C. United vs. Columbus Crew
|2-2
|MLS
|30/04/2022
|Columbus Crew vs. D.C. United
|3-0
|MLS
|30/10/2021
|D.C. United vs. Columbus Crew
|1-3
|MLS
Horario del partido
- México: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
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- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs
- New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- Columbus Crew y D.C. United se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Columbus Crew suma 41 puntos tras vencer a FC Dallas, Toronto FC y FC Cincinnati.
- D.C. United suma 33 puntos en el torneo.