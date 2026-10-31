Dónde ver EN VIVO Columbus Crew vs. D.C. United por la jornada 33 de la MLS: TV y streaming online

Columbus Crew y D.C. United se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Columbus Crew recibe a D.C. United este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field.

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Columbus Crew llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero D.C. United tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Columbus Crew viene de ganar 2-0 como visitante ante FC Dallas. El equipo ocupa el puesto 9 con 41 puntos. Antes ganó 4-2 como local ante Toronto FC.

D.C. United perdió 1-2 como visitante ante Toronto FC en la fecha anterior. D.C. United está 13° en la tabla con 33 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante FC Cincinnati.

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El historial entre Columbus Crew y D.C. United

Columbus Crew y D.C. United se enfrentaron 93 veces en los últimos años: 40 triunfos de Columbus Crew, 39 de D.C. United y 20 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/09/2026 D.C. United vs. Columbus Crew 2-1 MLS 20/07/2025 Columbus Crew vs. D.C. United 2-1 MLS 29/03/2025 D.C. United vs. Columbus Crew 1-2 MLS 28/09/2024 D.C. United vs. Columbus Crew 2-2 MLS 06/04/2024 Columbus Crew vs. D.C. United 1-1 MLS 08/04/2023 D.C. United vs. Columbus Crew 0-2 MLS 05/03/2023 Columbus Crew vs. D.C. United 2-0 MLS 14/07/2022 D.C. United vs. Columbus Crew 2-2 MLS 30/04/2022 Columbus Crew vs. D.C. United 3-0 MLS 30/10/2021 D.C. United vs. Columbus Crew 1-3 MLS

Horario del partido

México: 12:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs

New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

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En síntesis