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Dónde ver EN VIVO Columbus Crew vs. D.C. United por la jornada 33 de la MLS: TV y streaming online

Columbus Crew y D.C. United se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Columbus vs. DC, MLS
Columbus vs. DC, MLS

Columbus Crew recibe a D.C. United este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field.

Columbus Crew llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero D.C. United tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Columbus Crew viene de ganar 2-0 como visitante ante FC Dallas. El equipo ocupa el puesto 9 con 41 puntos. Antes ganó 4-2 como local ante Toronto FC.

D.C. United perdió 1-2 como visitante ante Toronto FC en la fecha anterior. D.C. United está 13° en la tabla con 33 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante FC Cincinnati.

El historial entre Columbus Crew y D.C. United

Columbus Crew y D.C. United se enfrentaron 93 veces en los últimos años: 40 triunfos de Columbus Crew, 39 de D.C. United y 20 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/09/2026D.C. United vs. Columbus Crew2-1MLS
20/07/2025Columbus Crew vs. D.C. United2-1MLS
29/03/2025D.C. United vs. Columbus Crew1-2MLS
28/09/2024D.C. United vs. Columbus Crew2-2MLS
06/04/2024Columbus Crew vs. D.C. United1-1MLS
08/04/2023D.C. United vs. Columbus Crew0-2MLS
05/03/2023Columbus Crew vs. D.C. United2-0MLS
14/07/2022D.C. United vs. Columbus Crew2-2MLS
30/04/2022Columbus Crew vs. D.C. United3-0MLS
30/10/2021D.C. United vs. Columbus Crew1-3MLS

Horario del partido

  • México: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs
  • New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
  • St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
  • San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
  • Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
  • LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
  • Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis

  • Columbus Crew y D.C. United se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Columbus Crew suma 41 puntos tras vencer a FC Dallas, Toronto FC y FC Cincinnati.
  • D.C. United suma 33 puntos en el torneo.
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