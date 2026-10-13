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Alineaciones de Colorado Rapids y Minnesota United por la MLS: formaciones probables

Colorado Rapids y Minnesota United se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rapids vs. Minnesota United, MLS
Rapids vs. Minnesota United, MLS

Se viene Colorado Rapids vs. Minnesota United este miércoles 14 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Colorado Rapids y Minnesota United

Colorado Rapids viene de empatar 1-1 con San Jose Earthquakes y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Minnesota United viene de empatar 2-2 con Houston Dynamo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colorado Rapids y Minnesota United

Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Miguel Navarro, Loïc Williams, Rob Holding, Reggie Cannon, Joshua Atencio, Paxten Aaronson, Wayne Frederick, Donavan Phillip, Sayed Abu Farkhi, Morgan Whittaker. DT: Matt Wells.

Minnesota United (3-4-3): Drake Callender, Morris Duggan, Michael Boxall, Cherrion Valerius, Anthony Markanich, Wil Trapp, Owen Gene, Bongokuhle Hlongwane, Tomas Chancalay, Kelvin Yeboah, Aziel Jackson. DT: Cameron Knowles.

Suplentes de Colorado Rapids: Keegan Rosenberry, Hamzat Ojediran, Noah Cobb, Adam Beaudry, Kosi Thompson, Darren Yapi, Georgi Minoungou, Jackson Travis.

Suplentes de Minnesota United: Kyle Duncan, Nicolas Romero, Maurice Malone, Mauricio Gonzalez, Marcus Caldeira, Nectarios Triantis, Joaquin Pereyra, Carlos Harvey, Kayne Rizvanovich.

La previa de Colorado Rapids y Minnesota United: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de México)
  • Estadio: Dick's Sporting Goods Park
  • Historial: 22 cruces — Colorado Rapids ganó 9, Minnesota United ganó 9 y empataron 4
  • Último antecedente: 14/05/2026: Minnesota United 0-1 Colorado Rapids
  • Próximo partido de Colorado Rapids: vs. Portland Timbers, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Minnesota United: vs. St. Louis City, sábado 17 de octubre
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