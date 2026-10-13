Alineaciones de Colorado Rapids y Minnesota United por la MLS: formaciones probables

Se viene Colorado Rapids vs. Minnesota United este miércoles 14 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Colorado Rapids y Minnesota United
Colorado Rapids viene de empatar 1-1 con San Jose Earthquakes y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Minnesota United viene de empatar 2-2 con Houston Dynamo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Colorado Rapids y Minnesota United
Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Miguel Navarro, Loïc Williams, Rob Holding, Reggie Cannon, Joshua Atencio, Paxten Aaronson, Wayne Frederick, Donavan Phillip, Sayed Abu Farkhi, Morgan Whittaker. DT: Matt Wells.
Minnesota United (3-4-3): Drake Callender, Morris Duggan, Michael Boxall, Cherrion Valerius, Anthony Markanich, Wil Trapp, Owen Gene, Bongokuhle Hlongwane, Tomas Chancalay, Kelvin Yeboah, Aziel Jackson. DT: Cameron Knowles.
Suplentes de Colorado Rapids: Keegan Rosenberry, Hamzat Ojediran, Noah Cobb, Adam Beaudry, Kosi Thompson, Darren Yapi, Georgi Minoungou, Jackson Travis.
Suplentes de Minnesota United: Kyle Duncan, Nicolas Romero, Maurice Malone, Mauricio Gonzalez, Marcus Caldeira, Nectarios Triantis, Joaquin Pereyra, Carlos Harvey, Kayne Rizvanovich.
La previa de Colorado Rapids y Minnesota United: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: Dick's Sporting Goods Park
- Historial: 22 cruces — Colorado Rapids ganó 9, Minnesota United ganó 9 y empataron 4
- Último antecedente: 14/05/2026: Minnesota United 0-1 Colorado Rapids
- Próximo partido de Colorado Rapids: vs. Portland Timbers, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Minnesota United: vs. St. Louis City, sábado 17 de octubre