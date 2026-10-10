Alineaciones de Colorado Rapids y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones probables

Se viene Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes este sábado 10 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Colorado Rapids y San Jose Earthquakes
Colorado Rapids viene de caer 2-3 ante LA Galaxy y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
San Jose Earthquakes viene de ganarle 3-1 a Portland Timbers y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Colorado Rapids y San Jose Earthquakes
Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Miguel Navarro, Loic Williams, Rob Holding, Reggie Cannon, Joshua Atencio, Paxten Aaronson, Keegan Rosenberry, Jackson Travis, Morgan Whittaker, Donavan Phillip. DT: Matt Wells.
San Jose Earthquakes (5-3-2): Earl Edwards Jr., Vitor Costa, Benjamin Kikanovic, Dave Romney, Daniel Munie, Paul Marie, Beau Leroux, Ian Harkes, Eduard Lowen, Timo Werner, Preston Judd. DT: Bruce Arena.
Suplentes de Colorado Rapids: Hamzat Ojediran, Alex Harris, Noah Cobb, Kimani Stewart, Adam Beaudry, Kosi Thompson, Chris Aquino, Jonathan de la Fuente, Darren Yapi.
Suplentes de San Jose Earthquakes: Jamar Ricketts, Luka Jovanovic, Jack Skahan, Jack Jasinski, Nick Fernandez, Max Floriani, Francesco Montali, Jonatan Gonzalez.
La previa de Colorado Rapids y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: Dick's Sporting Goods Park
- Próximo partido de Colorado Rapids: vs. Minnesota United, jueves 15 de octubre
- Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Real Salt Lake, jueves 15 de octubre