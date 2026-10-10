Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Alineaciones de Colorado Rapids y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones probables

Colorado Rapids y San Jose Earthquakes se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rapids vs. San Jose, MLS
Rapids vs. San Jose, MLS

Se viene Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes este sábado 10 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Colorado Rapids y San Jose Earthquakes

Colorado Rapids viene de caer 2-3 ante LA Galaxy y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

+ Seguinos en

San Jose Earthquakes viene de ganarle 3-1 a Portland Timbers y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colorado Rapids y San Jose Earthquakes

Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Miguel Navarro, Loic Williams, Rob Holding, Reggie Cannon, Joshua Atencio, Paxten Aaronson, Keegan Rosenberry, Jackson Travis, Morgan Whittaker, Donavan Phillip. DT: Matt Wells.

San Jose Earthquakes (5-3-2): Earl Edwards Jr., Vitor Costa, Benjamin Kikanovic, Dave Romney, Daniel Munie, Paul Marie, Beau Leroux, Ian Harkes, Eduard Lowen, Timo Werner, Preston Judd. DT: Bruce Arena.

Suplentes de Colorado Rapids: Hamzat Ojediran, Alex Harris, Noah Cobb, Kimani Stewart, Adam Beaudry, Kosi Thompson, Chris Aquino, Jonathan de la Fuente, Darren Yapi.

Suplentes de San Jose Earthquakes: Jamar Ricketts, Luka Jovanovic, Jack Skahan, Jack Jasinski, Nick Fernandez, Max Floriani, Francesco Montali, Jonatan Gonzalez.

La previa de Colorado Rapids y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de México)
  • Estadio: Dick's Sporting Goods Park
  • Próximo partido de Colorado Rapids: vs. Minnesota United, jueves 15 de octubre
  • Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Real Salt Lake, jueves 15 de octubre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones