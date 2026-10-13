Alineaciones de Columbus Crew y Charlotte FC por la MLS: formaciones probables

Se viene Columbus Crew vs. Charlotte FC este miércoles 14 de octubre en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Columbus Crew y Charlotte FC
Columbus Crew viene de caer 2-3 ante Orlando City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Charlotte FC viene de ganarle 3-2 a FC Dallas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Columbus Crew y Charlotte FC
Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Steven Moreira, Mohamed Farsi, Santiago Rodriguez, Taha Habroune, Dylan Chambost, Anass Zaroury, Josef Martínez, Brais Méndez. DT: Laurent Courtois.
Charlotte FC (4-3-3): Kristijan Kahlina, David Schnegg, Henry Kessler, Morrison Agyemang, Nathan Byrne, Brandt Bronico, Pep Biel, Ashley Westwood, Allan Saint-Maximin, Idan Toklomati, Liel Abada. DT: Dean Smith.
Suplentes de Columbus Crew: Marcelo Herrera, Eric Bailly, Rudy Camacho, Brooks Lennon, Cesar Ruvalcaba, Sékou Tidiany Bangoura, Jamal Thiaré, André Gomes, Evan Bush, Lautaro Dario Giaccone, Tarun Karumanchi.
Suplentes de Charlotte FC: Andrew Privett, Harry Toffolo, Luca De La Torre, Tyler Miller, Tyger Smalls, Djibril Diani, Will Cleary, Rodolfo Aloko, Nathan Richmond.
La previa de Columbus Crew y Charlotte FC: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio ScottsMiracle-Gro Field
- Historial: 10 cruces — Columbus Crew ganó 2, Charlotte FC ganó 4 y empataron 4
- Último antecedente: 15/08/2026: Charlotte FC 3-1 Columbus Crew
- Próximo partido de Columbus Crew: vs. FC Cincinnati, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Charlotte FC: vs. Philadelphia Union, sábado 17 de octubre