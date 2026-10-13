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Alineaciones de Columbus Crew y Charlotte FC por la MLS: formaciones probables

Columbus Crew y Charlotte FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Columbus vs. Charlotte FC, MLS
Columbus vs. Charlotte FC, MLS

Se viene Columbus Crew vs. Charlotte FC este miércoles 14 de octubre en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Columbus Crew y Charlotte FC

Columbus Crew viene de caer 2-3 ante Orlando City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Charlotte FC viene de ganarle 3-2 a FC Dallas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Columbus Crew y Charlotte FC

Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Steven Moreira, Mohamed Farsi, Santiago Rodriguez, Taha Habroune, Dylan Chambost, Anass Zaroury, Josef Martínez, Brais Méndez. DT: Laurent Courtois.

Charlotte FC (4-3-3): Kristijan Kahlina, David Schnegg, Henry Kessler, Morrison Agyemang, Nathan Byrne, Brandt Bronico, Pep Biel, Ashley Westwood, Allan Saint-Maximin, Idan Toklomati, Liel Abada. DT: Dean Smith.

Suplentes de Columbus Crew: Marcelo Herrera, Eric Bailly, Rudy Camacho, Brooks Lennon, Cesar Ruvalcaba, Sékou Tidiany Bangoura, Jamal Thiaré, André Gomes, Evan Bush, Lautaro Dario Giaccone, Tarun Karumanchi.

Suplentes de Charlotte FC: Andrew Privett, Harry Toffolo, Luca De La Torre, Tyler Miller, Tyger Smalls, Djibril Diani, Will Cleary, Rodolfo Aloko, Nathan Richmond.

La previa de Columbus Crew y Charlotte FC: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio ScottsMiracle-Gro Field
  • Historial: 10 cruces — Columbus Crew ganó 2, Charlotte FC ganó 4 y empataron 4
  • Último antecedente: 15/08/2026: Charlotte FC 3-1 Columbus Crew
  • Próximo partido de Columbus Crew: vs. FC Cincinnati, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Charlotte FC: vs. Philadelphia Union, sábado 17 de octubre
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