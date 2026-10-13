Alineaciones de Columbus Crew y Charlotte FC por la MLS: formaciones probables

Columbus Crew y Charlotte FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Columbus Crew vs. Charlotte FC este miércoles 14 de octubre en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Columbus Crew y Charlotte FC

Columbus Crew viene de caer 2-3 ante Orlando City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Charlotte FC viene de ganarle 3-2 a FC Dallas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Columbus Crew y Charlotte FC

Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Steven Moreira, Mohamed Farsi, Santiago Rodriguez, Taha Habroune, Dylan Chambost, Anass Zaroury, Josef Martínez, Brais Méndez. DT: Laurent Courtois.

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Charlotte FC (4-3-3): Kristijan Kahlina, David Schnegg, Henry Kessler, Morrison Agyemang, Nathan Byrne, Brandt Bronico, Pep Biel, Ashley Westwood, Allan Saint-Maximin, Idan Toklomati, Liel Abada. DT: Dean Smith.

Suplentes de Columbus Crew: Marcelo Herrera, Eric Bailly, Rudy Camacho, Brooks Lennon, Cesar Ruvalcaba, Sékou Tidiany Bangoura, Jamal Thiaré, André Gomes, Evan Bush, Lautaro Dario Giaccone, Tarun Karumanchi.

Suplentes de Charlotte FC: Andrew Privett, Harry Toffolo, Luca De La Torre, Tyler Miller, Tyger Smalls, Djibril Diani, Will Cleary, Rodolfo Aloko, Nathan Richmond.

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La previa de Columbus Crew y Charlotte FC: todo lo que hay que saber