Alineaciones de Inter Miami y D.C. United por la MLS: formaciones probables

Se viene Inter Miami vs. D.C. United este sábado 10 de octubre en el Nu Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Inter Miami y D.C. United
Inter Miami viene de caer 1-2 ante Columbus Crew y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
D.C. United viene de empatar 3-3 con Vancouver Whitecaps y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Inter Miami y D.C. United
Inter Miami (4-3-3): Rocco Ríos Novo, Sergio Reguilón, Micael, Gonzalo Lujan, Facundo Mura, David Ayala, Casemiro, Rodrigo De Paul, Dániel Pintér, Luis Suarez, Lionel Messi. DT: Kily Gonzalez.
D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Keisuke Kurokawa, Kye Rowles, Lucas Bartlett, Silvan Hefti, Hosei Kijima, Andre Dozzell, Jackson Hopkins, Kimito Nono, Peglow, Nathan Ordaz. DT: René Weiler.
Suplentes de Inter Miami: Riquelme Fillipi, Luis Barraza, Mateo Silvetti, Maximiliano Falcon, Idoh Zeltzer-Zubida, Preston Plambeck, Daniel Sumalla, Ezequiel Abadia-Reda, Alexander Shaw.
Suplentes de D.C. United: Jared Stroud, William Conner Antley, Sean Nealis, Grant Leveille, Brandon Servania, Alex Bono, Nikola Marković, Kamil Efraím Castillo Reynoso, Gavin Turner.
La previa de Inter Miami y D.C. United: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Nu Stadium
- Historial: 13 cruces — Inter Miami ganó 5, D.C. United ganó 5 y empataron 3
- Último antecedente: 07/03/2026: D.C. United 1-2 Inter Miami
- Próximo partido de Inter Miami: vs. New York City FC, miércoles 14 de octubre
- Próximo partido de D.C. United: vs. New York Red Bulls, miércoles 14 de octubre