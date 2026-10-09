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Alineaciones de Inter Miami y D.C. United por la MLS: formaciones probables

Inter Miami y D.C. United se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Nu Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Inter Miami vs. DC, MLS
Inter Miami vs. DC, MLS

Se viene Inter Miami vs. D.C. United este sábado 10 de octubre en el Nu Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Inter Miami y D.C. United

Inter Miami viene de caer 1-2 ante Columbus Crew y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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D.C. United viene de empatar 3-3 con Vancouver Whitecaps y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Inter Miami y D.C. United

Inter Miami (4-3-3): Rocco Ríos Novo, Sergio Reguilón, Micael, Gonzalo Lujan, Facundo Mura, David Ayala, Casemiro, Rodrigo De Paul, Dániel Pintér, Luis Suarez, Lionel Messi. DT: Kily Gonzalez.

D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Keisuke Kurokawa, Kye Rowles, Lucas Bartlett, Silvan Hefti, Hosei Kijima, Andre Dozzell, Jackson Hopkins, Kimito Nono, Peglow, Nathan Ordaz. DT: René Weiler.

Suplentes de Inter Miami: Riquelme Fillipi, Luis Barraza, Mateo Silvetti, Maximiliano Falcon, Idoh Zeltzer-Zubida, Preston Plambeck, Daniel Sumalla, Ezequiel Abadia-Reda, Alexander Shaw.

Suplentes de D.C. United: Jared Stroud, William Conner Antley, Sean Nealis, Grant Leveille, Brandon Servania, Alex Bono, Nikola Marković, Kamil Efraím Castillo Reynoso, Gavin Turner.

La previa de Inter Miami y D.C. United: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Nu Stadium
  • Historial: 13 cruces — Inter Miami ganó 5, D.C. United ganó 5 y empataron 3
  • Último antecedente: 07/03/2026: D.C. United 1-2 Inter Miami
  • Próximo partido de Inter Miami: vs. New York City FC, miércoles 14 de octubre
  • Próximo partido de D.C. United: vs. New York Red Bulls, miércoles 14 de octubre
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