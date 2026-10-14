Alineaciones de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones confirmadas

Se viene Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes este miércoles 14 de octubre en el Estadio América First Field desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Real Salt Lake y San Jose Earthquakes
Real Salt Lake viene de caer 1-2 ante Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
San Jose Earthquakes viene de empatar 1-1 con Colorado Rapids y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes
Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Kobi Joseph Henry, Philip Quinton, Luc De Fougerolles, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Dominik Marczuk, Juan Manuel Sanabria, Morgan Guilavogui, Sergi Solans, Saba Lobzhanidze. DT: Pablo Mastroeni.
San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Dave Romney, Paul Marie, Jamar Ricketts, Max Floriani, Reid Roberts, Beau Leroux, Ian Harkes, Nick Fernandez, Preston Judd, Ousseni Bouda. DT: Bruce Arena.
Suplentes de Real Salt Lake: Aiden Hezarkhani, Sam Junqua, DeAndre Yedlin, Taylor Booth, Ariath Piol, Max Kerkvliet, Colin Guske, Mason Stajduhar, Omar Marquez, Alexandros Katranis, Zach Booth, Luca Moisa.
Suplentes de San Jose Earthquakes: Timo Werner, Ronaldo Vieira, Eduard Lowen, Vitor Costa, Daniel Munie, Jack Jasinski, Earl Edwards Jr., Luka Jovanovic, Noel Buck, Benjamin Kikanovic, Francesco Montali.
La previa de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio América First Field
- Próximo partido de Real Salt Lake: vs. Sporting Kansas City, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Nashville SC, domingo 18 de octubre