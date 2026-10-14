Alineaciones de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones confirmadas

Real Salt Lake y San Jose Earthquakes se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Estadio América First Field por la MLS. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Se viene Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes este miércoles 14 de octubre en el Estadio América First Field desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Real Salt Lake y San Jose Earthquakes

Real Salt Lake viene de caer 1-2 ante Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

San Jose Earthquakes viene de empatar 1-1 con Colorado Rapids y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes

Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Kobi Joseph Henry, Philip Quinton, Luc De Fougerolles, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Dominik Marczuk, Juan Manuel Sanabria, Morgan Guilavogui, Sergi Solans, Saba Lobzhanidze. DT: Pablo Mastroeni.

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San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Dave Romney, Paul Marie, Jamar Ricketts, Max Floriani, Reid Roberts, Beau Leroux, Ian Harkes, Nick Fernandez, Preston Judd, Ousseni Bouda. DT: Bruce Arena.

Suplentes de Real Salt Lake: Aiden Hezarkhani, Sam Junqua, DeAndre Yedlin, Taylor Booth, Ariath Piol, Max Kerkvliet, Colin Guske, Mason Stajduhar, Omar Marquez, Alexandros Katranis, Zach Booth, Luca Moisa.

Suplentes de San Jose Earthquakes: Timo Werner, Ronaldo Vieira, Eduard Lowen, Vitor Costa, Daniel Munie, Jack Jasinski, Earl Edwards Jr., Luka Jovanovic, Noel Buck, Benjamin Kikanovic, Francesco Montali.

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La previa de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber