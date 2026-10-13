Alineaciones de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones probables

Real Salt Lake y San Jose Earthquakes se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Estadio América First Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes este miércoles 14 de octubre en el Estadio América First Field desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Real Salt Lake y San Jose Earthquakes

Real Salt Lake viene de caer 1-2 ante Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

San Jose Earthquakes viene de empatar 1-1 con Colorado Rapids y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes

Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Kobi Joseph Henry, Philip Quinton, DeAndre Yedlin, Sam Junqua, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Dominik Marczuk, Morgan Guilavogui, Sergi Solans, Aiden Hezarkhani. DT: Pablo Mastroeni.

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San Jose Earthquakes (5-3-2): Earl Edwards Jr., Vitor Costa, Dave Romney, Daniel Munie, Jack Jasinski, Paul Marie, Beau Leroux, Ronaldo Vieira, Eduard Lowen, Timo Werner, Preston Judd. DT: Bruce Arena.

Suplentes de Real Salt Lake: Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Taylor Booth, Ariath Piol, Max Kerkvliet, Colin Guske, Mason Stajduhar, Omar Marquez, Alexandros Katranis.

Suplentes de San Jose Earthquakes: Jamar Ricketts, Ian Harkes, Ousseni Bouda, Luka Jovanovic, Nick Fernandez, Noel Buck, Max Floriani, Benjamin Kikanovic, Francesco Montali.

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La previa de Real Salt Lake y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber