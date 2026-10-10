Atlanta United vs. FC Cincinnati en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 28 de la MLS

Atlanta United y FC Cincinnati se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Mercedes-Benz Stadium, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

La MLS entra en su recta final y el sábado 10 de octubre Atlanta United recibe a FC Cincinnati en el Mercedes-Benz Stadium con la tabla apretada de por medio. A esta altura del calendario cada punto pesa el doble para los dos.

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Faltan pocas fechas para que se cierre la fase regular y la pelea por meterse entre los puestos de playoffs sigue abierta. Ninguno de los dos puede permitirse relajarse en Atlanta.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Atlanta United llega en una racha de tres partidos sin perder, aunque con más empates que victorias en ese tramo: rescató un 2-2 ante New York City FC en la última fecha, después de haber ganado como visitante ante Portland Timbers y empatado sin goles frente a D.C. United. Está en la mitad de la tabla, con 27 puntos en 27 juegos, en una zona incómoda desde donde necesita sumar de manera sostenida para no quedar afuera de la pelea grande.

FC Cincinnati, en cambio, llega golpeado. Cayó 3-1 como visitante ante CF Montreal en su presentación más reciente, luego de dos empates seguidos, 2-2 con Houston Dynamo y 3-3 de local frente a Charlotte FC. Esa seguidilla sin ganar le frenó el envión y lo dejó con 33 puntos en 26 partidos, noveno en la tabla, en una posición que todavía lo deja cerca de los puestos de clasificación pero sin margen para relajarse.

El historial entre Atlanta United y FC Cincinnati

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 18 enfrentamientos, Atlanta United ganó 6, FC Cincinnati 5 y hubo 7 empates. En goles también manda apenas el local, con 28 contra 22 del conjunto de Ohio.

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Los últimos cruces confirman esa paridad: desde 2022 se repartieron triunfos y empates casi en partes iguales, y el antecedente más reciente quedó para Cincinnati, que se impuso 2-0 en febrero de este año.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 FC Cincinnati vs. Atlanta United 2-0 MLS 25/05/2025 Atlanta United vs. FC Cincinnati 4-2 MLS 22/03/2025 FC Cincinnati vs. Atlanta United 2-2 MLS 12/02/2025 Atlanta United vs. FC Cincinnati 2-2 Club Friendlies 15/05/2024 FC Cincinnati vs. Atlanta United 1-0 MLS 20/04/2024 Atlanta United vs. FC Cincinnati 1-2 MLS 21/10/2023 FC Cincinnati vs. Atlanta United 2-2 MLS 30/08/2023 Atlanta United vs. FC Cincinnati 1-2 MLS 13/08/2022 FC Cincinnati vs. Atlanta United 2-2 MLS 16/04/2022 Atlanta United vs. FC Cincinnati 0-0 MLS

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs

Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

En síntesis