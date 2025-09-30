Inter Miami tuvo una noche para el olvido este martes en el Chase Stadium, no jugó bien y con justicia cayó por 5-3 ante Chicago Fire, en el desarrollo del compromiso postergado pendiente de la 29° jornada de esta Major League Soccer. Las ‘Garzas’ mostraron una de sus peores versiones y pagaron caro varios errores propios.

Con esta derrota, el equipo de Fort Lauderdale no sólo perdió la posibilidad de escalar en la tabla de posiciones, sino que se quedó sin otro título en la temporada: el Supporters Shield. Matemáticamente ya no cuenta con chances de finalizar primero, por lo que no podrá levantar ese trofeo. Sólo les queda pensar en ganar la MLS.

Durante este encuentro ante Chicago Fire, el local no pudo hacer pie y siempre quedó mal parado en los contraataques de la visita, que lo lastimó en cada ocasión. Sumado a eso, Lionel Messi tuvo uno de sus peores juegos desde su llegada al club de los Estados Unidos, y su equipo lo sintió: inconexo, impreciso y fastidiosos consigo mismo.

A lo largo del transcurso del partido, al capitán del Inter Miami se le pudieron observar distintas reacciones de resignación, por no poder ayudar a sus compañeros pero también, por equivocaciones no forzadas cometidas por otros futbolistas de las ‘Garzas’ que terminaron en goles del equipo rival. En los últimos tantos de la visita, terminó por mostrarse vencido.

Los números de Lionel Messi en el encuentro ante Chicago Fire acompañan esos gestos de molestia del argentino: sólo acertó 2 de 10 remates al arco, únicamente completó el 69% de los pases a sus compañeros, sólo recuperó un balón, reventó un remate en el travesaño, y perdió 7 de los 10 duelos que disputó contra sus rivales. Noche adversa para el astro albiceleste.

Las reacciones de Lionel Messi a la caída de Inter Miami ante Chicago Fire:

