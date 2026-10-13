Dónde ver EN VIVO Chicago Fire vs. Philadelphia Union por la jornada 29 de la MLS: TV y streaming online

Chicago Fire y Philadelphia Union se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Con la recta final de la MLS encima, Chicago Fire y Philadelphia Union llegan al miércoles 14 de octubre en un gran momento: ambos ganaron su último partido y pelean puestos arriba de la tabla.

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Son dos equipos que necesitan los puntos para asegurar un lugar cómodo en los playoffs, así que no hay margen para relajarse pensando en lo que viene después de esta fecha 29.

Horario del partido

México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Chicago Fire es tercero con 48 unidades y llega entonado: le ganó a New York City FC y antes había goleado 3-1 a Vancouver Whitecaps. Suma tres triunfos al hilo y se metió en la pelea por los primeros puestos de la conferencia, algo que hace un tiempo no se veía en Chicago.

Philadelphia Union está sexto con 42 puntos y también viene de ganar, 2-1 ante Real Salt Lake, después de haberle metido cuatro a Orlando City. El equipo acumula una racha ofensiva notable en sus últimas presentaciones y quiere seguir escalando posiciones antes de que termine la fase regular.

El historial entre Chicago Fire y Philadelphia Union

El historial entre ambos tiene 44 capítulos y una clara ventaja para Philadelphia Union, que ganó 21 veces por 13 de Chicago Fire, con 11 empates en el medio. La diferencia de goles también lo refleja: 75 contra 56 a favor del equipo de Pensilvania.

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En los duelos más recientes la paridad se nota más: hubo triunfos para los dos lados y empates repartidos, aunque el último antecedente, en marzo, terminó con Chicago Fire llevándose los tres puntos como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Philadelphia Union vs. Chicago Fire 1-2 MLS 01/11/2025 Chicago Fire vs. Philadelphia Union 0-3 MLS 26/10/2025 Philadelphia Union vs. Chicago Fire 2-2 MLS 23/08/2025 Philadelphia Union vs. Chicago Fire 4-0 MLS 26/06/2025 Chicago Fire vs. Philadelphia Union 0-1 MLS 04/07/2024 Chicago Fire vs. Philadelphia Union 4-3 MLS 25/02/2024 Philadelphia Union vs. Chicago Fire 2-2 MLS 16/04/2023 Chicago Fire vs. Philadelphia Union 2-2 MLS 12/03/2023 Philadelphia Union vs. Chicago Fire 1-0 MLS 13/08/2022 Philadelphia Union vs. Chicago Fire 4-1 MLS

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

En síntesis