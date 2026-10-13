Dónde ver EN VIVO Chicago Fire vs. Philadelphia Union por la jornada 29 de la MLS: TV y streaming online

Con la recta final de la MLS encima, Chicago Fire y Philadelphia Union llegan al miércoles 14 de octubre en un gran momento: ambos ganaron su último partido y pelean puestos arriba de la tabla.
Son dos equipos que necesitan los puntos para asegurar un lugar cómodo en los playoffs, así que no hay margen para relajarse pensando en lo que viene después de esta fecha 29.
Horario del partido
- México: 18:30 hs
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La actualidad de ambos equipos
Chicago Fire es tercero con 48 unidades y llega entonado: le ganó a New York City FC y antes había goleado 3-1 a Vancouver Whitecaps. Suma tres triunfos al hilo y se metió en la pelea por los primeros puestos de la conferencia, algo que hace un tiempo no se veía en Chicago.
Philadelphia Union está sexto con 42 puntos y también viene de ganar, 2-1 ante Real Salt Lake, después de haberle metido cuatro a Orlando City. El equipo acumula una racha ofensiva notable en sus últimas presentaciones y quiere seguir escalando posiciones antes de que termine la fase regular.
El historial entre Chicago Fire y Philadelphia Union
El historial entre ambos tiene 44 capítulos y una clara ventaja para Philadelphia Union, que ganó 21 veces por 13 de Chicago Fire, con 11 empates en el medio. La diferencia de goles también lo refleja: 75 contra 56 a favor del equipo de Pensilvania.
En los duelos más recientes la paridad se nota más: hubo triunfos para los dos lados y empates repartidos, aunque el último antecedente, en marzo, terminó con Chicago Fire llevándose los tres puntos como visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Philadelphia Union vs. Chicago Fire
|1-2
|MLS
|01/11/2025
|Chicago Fire vs. Philadelphia Union
|0-3
|MLS
|26/10/2025
|Philadelphia Union vs. Chicago Fire
|2-2
|MLS
|23/08/2025
|Philadelphia Union vs. Chicago Fire
|4-0
|MLS
|26/06/2025
|Chicago Fire vs. Philadelphia Union
|0-1
|MLS
|04/07/2024
|Chicago Fire vs. Philadelphia Union
|4-3
|MLS
|25/02/2024
|Philadelphia Union vs. Chicago Fire
|2-2
|MLS
|16/04/2023
|Chicago Fire vs. Philadelphia Union
|2-2
|MLS
|12/03/2023
|Philadelphia Union vs. Chicago Fire
|1-0
|MLS
|13/08/2022
|Philadelphia Union vs. Chicago Fire
|4-1
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Chicago Fire y Philadelphia Union se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Chicago Fire suma 48 puntos tras vencer a New York City FC, Vancouver Whitecaps y Charlotte FC.
- Philadelphia Union suma 42 puntos tras vencer a Real Salt Lake, Orlando City y Sporting Kansas City.