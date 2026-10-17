Dónde ver EN VIVO Houston Dynamo vs. FC Dallas por la jornada 30 de la MLS: TV y streaming online

Houston Dynamo recibe a FC Dallas este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Houston Dynamo empató 3-3 como visitante ante San Diego FC. El conjunto marcha 5° con 46 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Minnesota United.
FC Dallas viene de ganar 1-0 como local ante Seattle Sounders. El equipo ocupa el puesto 3 con 50 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Charlotte FC.
El historial entre Houston Dynamo y FC Dallas
Houston Dynamo y FC Dallas se enfrentaron 60 veces en los últimos años: 17 triunfos de Houston Dynamo, 23 de FC Dallas y 20 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/03/2026
|FC Dallas vs. Houston Dynamo
|4-3
|MLS
|11/02/2026
|FC Dallas vs. Houston Dynamo
|1-2
|Club Friendlies
|18/05/2025
|FC Dallas vs. Houston Dynamo
|0-2
|MLS
|23/02/2025
|Houston Dynamo vs. FC Dallas
|1-2
|MLS
|19/05/2024
|Houston Dynamo vs. FC Dallas
|1-1
|MLS
|28/04/2024
|FC Dallas vs. Houston Dynamo
|2-0
|MLS
|01/10/2023
|Houston Dynamo vs. FC Dallas
|0-0
|MLS
|21/05/2023
|FC Dallas vs. Houston Dynamo
|1-1
|MLS
|19/02/2023
|Houston Dynamo vs. FC Dallas
|2-0
|Club Friendlies
|10/07/2022
|Houston Dynamo vs. FC Dallas
|2-2
|MLS
Horario del partido
- México: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs
- Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
- Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Houston Dynamo y FC Dallas se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Houston Dynamo suma 46 puntos en el torneo.
- FC Dallas suma 50 puntos en el torneo.