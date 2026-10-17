Dónde ver EN VIVO Houston Dynamo vs. FC Dallas por la jornada 30 de la MLS: TV y streaming online

Houston Dynamo y FC Dallas se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Shell Energy Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Houston Dynamo recibe a FC Dallas este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium.

Publicidad

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Houston Dynamo empató 3-3 como visitante ante San Diego FC. El conjunto marcha 5° con 46 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Minnesota United.

FC Dallas viene de ganar 1-0 como local ante Seattle Sounders. El equipo ocupa el puesto 3 con 50 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Charlotte FC.

El historial entre Houston Dynamo y FC Dallas

Houston Dynamo y FC Dallas se enfrentaron 60 veces en los últimos años: 17 triunfos de Houston Dynamo, 23 de FC Dallas y 20 empates.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 FC Dallas vs. Houston Dynamo 4-3 MLS 11/02/2026 FC Dallas vs. Houston Dynamo 1-2 Club Friendlies 18/05/2025 FC Dallas vs. Houston Dynamo 0-2 MLS 23/02/2025 Houston Dynamo vs. FC Dallas 1-2 MLS 19/05/2024 Houston Dynamo vs. FC Dallas 1-1 MLS 28/04/2024 FC Dallas vs. Houston Dynamo 2-0 MLS 01/10/2023 Houston Dynamo vs. FC Dallas 0-0 MLS 21/05/2023 FC Dallas vs. Houston Dynamo 1-1 MLS 19/02/2023 Houston Dynamo vs. FC Dallas 2-0 Club Friendlies 10/07/2022 Houston Dynamo vs. FC Dallas 2-2 MLS

Horario del partido

México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs

Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs

Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

Houston Dynamo y FC Dallas se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. Houston Dynamo suma 46 puntos en el torneo.

suma 46 puntos en el torneo. FC Dallas suma 50 puntos en el torneo.