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Dónde ver EN VIVO Nashville SC vs. Sporting Kansas City por la jornada 29 de la MLS: TV y streaming online

Nashville SC y Sporting Kansas City se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Geodis Park, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Nashville vs. Sporting KC, MLS
Nashville vs. Sporting KC, MLS

Nashville SC recibe a Sporting Kansas City este miércoles 14 de octubre en el Geodis Park por la 29ª jornada de la MLS.

Nashville SC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sporting Kansas City tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Nashville SC ganó 4-1 como visitante ante Austin FC. El conjunto lidera la tabla con 63 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Toronto FC.

Sporting Kansas City viene de empatar 3-3 como local ante Portland Timbers. El equipo ocupa el puesto 15 con 22 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Seattle Sounders.

El historial entre Nashville SC y Sporting Kansas City

Nashville SC y Sporting Kansas City se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Nashville SC y 2 de Sporting Kansas City.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/01/2024Nashville SC vs. Sporting Kansas City2-1Club Friendlies
21/09/2023Sporting Kansas City vs. Nashville SC0-3MLS
19/06/2022Nashville SC vs. Sporting Kansas City1-2MLS
10/04/2022Sporting Kansas City vs. Nashville SC1-2MLS
11/10/2020Sporting Kansas City vs. Nashville SC2-1MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
  • St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
  • FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
  • Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
  • Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
  • Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
  • San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

En síntesis

  • Nashville SC y Sporting Kansas City se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Nashville SC suma 63 puntos tras vencer a Austin FC, Toronto FC y Chicago Fire.
  • Sporting Kansas City suma 22 puntos en el torneo.
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