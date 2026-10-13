Dónde ver EN VIVO Nashville SC vs. Sporting Kansas City por la jornada 29 de la MLS: TV y streaming online

Nashville SC recibe a Sporting Kansas City este miércoles 14 de octubre en el Geodis Park por la 29ª jornada de la MLS.
Nashville SC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sporting Kansas City tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Nashville SC ganó 4-1 como visitante ante Austin FC. El conjunto lidera la tabla con 63 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Toronto FC.
Sporting Kansas City viene de empatar 3-3 como local ante Portland Timbers. El equipo ocupa el puesto 15 con 22 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Seattle Sounders.
El historial entre Nashville SC y Sporting Kansas City
Nashville SC y Sporting Kansas City se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Nashville SC y 2 de Sporting Kansas City.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/01/2024
|Nashville SC vs. Sporting Kansas City
|2-1
|Club Friendlies
|21/09/2023
|Sporting Kansas City vs. Nashville SC
|0-3
|MLS
|19/06/2022
|Nashville SC vs. Sporting Kansas City
|1-2
|MLS
|10/04/2022
|Sporting Kansas City vs. Nashville SC
|1-2
|MLS
|11/10/2020
|Sporting Kansas City vs. Nashville SC
|2-1
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Nashville SC y Sporting Kansas City se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Nashville SC suma 63 puntos tras vencer a Austin FC, Toronto FC y Chicago Fire.
- Sporting Kansas City suma 22 puntos en el torneo.