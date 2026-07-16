Toluca ya cerró dos fichajes en el mercado y busca concretar el tercero para seguir mejorando el plantel de Antonio Mohamed.

Toluca no quiere conformarse con el bicampeonato de la Liga MX y el título de la Concachampions 2026. Los Diablos Rojos ya confirmaron los fichajes de Erick Gutiérrez y de Víctor ‘Pocho’ Guzmán, pero la directiva escarlata se sigue moviendo en el mercado.

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En relación a las nuevas búsquedas, Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de fichajes, reveló que Toluca hizo una oferta millonaria por Martín Ojeda, delantero argentino de 27 años que juega actualmente en el Orlando City de la MLS.

Según el reportero, la propuesta de Toluca a Orlando City es de 12 millones de dólares por Martín Ojeda. En caso de concretarse la negociación, esta sería la segunda compra más cara en la historia de Toluca por detrás de la de Helinho.

Martín Ojeda juega en Orlando City desde enero de 2023 y en enero de este año renovó su contrato con la institución de la MLS hasta fines de 2029 y opción a extenderlo por una temporada más. El argentino es considerado un jugador franquicia del equipo.

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Martín Ojeda con Antoine Griezmann (Getty Images)

Los números de Martín Ojeda en Orlando City

Por este motivo se explica la cifra tan alta que habría ofertado Toluca por el argentino. Martín Ojeda lleva 44 goles y 30 asistencias en 148 partidos con Orlando City y este jugador no es considerado un delantero centro sino que es un extremo o segunda punta, con velocidad, potencia y muy buen remate.

De acuerdo a los salarios oficiales de la MLS, Martín Ojeda percibe un salario anual de 1,6 millones de dólares con Orlando City. El argentino le daría mucho gol y desequilibrio a la delantera de Toluca, pero habrá que esperar a ver si el conjunto norteamericano está dispuesto a venderlo.

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En síntesis