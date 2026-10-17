¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Atlanta United vs. Inter Miami por la MLS 2026

Este sábado 17 de octubre se disputará uno de los encuentros más atractivos de la jornada de la MLS 2026. Atlanta United recibe en el Mercedes-Benz Stadium a Inter Miami a partir de las 17:30hs (tiempo del centro de México), en un compromiso crucial para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada regular.

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El conjunto de Las Cinco Bandas busca cerrar el torneo con solidez jugando frente a su afición. Atlanta United se ubica en la posición 14 de la tabla con 30 puntos. El equipo de Gerardo Martino todavía sueña con meterse en los Playoffs, pero para eso deberá ganar este sábado.

Por su parte, el equipo de Lionel Messi llega con la encomienda de mantenerse en los puestos más altos de la conferencia. Inter Miami marcha 2° de la tabla general con 52 puntos, peleando palmo a palmo en la cima. En sus últimos resultados, el cuadro rosado acumula dos victorias consecutivas tras superar 2-0 a New York City FC y golear 4-0 a DC United, recuperándose de una tropiezo previo por 2-1 ante Columbus Crew.

La probable alineación de Atlanta United

Lucas Hoyos

Tomás Jacob

Paulo Díaz

Junior Alonso

Elías Báez

Mauricio Amaro

Giuliano Galoppo

Aleksei Miranchuk

Ajani Fortune

Miguel Almirón

Breel Embolo

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La probable alineación de Inter Miami