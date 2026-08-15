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¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Nashville vs. Inter Miami por la MLS 2026

El líder de la Conferencia Este recibe a su escolta por la Jornada 19 de la Temporada Regular.

Nashville recibe al Inter Miami de Lionel Messi por la Temporada Regular
© Getty ImagesNashville recibe al Inter Miami de Lionel Messi por la Temporada Regular

Nashville e Inter Miami se enfrentan este sábado 15 de agosto desde las 18:30 hs (CDMX) en el Geodis Park en un partido que puede cambiar el liderato de la Conferencia Este en la Temporada Regular de la MLS 2026.

El local ocupa el puesto más alto de la tabla de posiciones con 40 puntos luego de 18 jornadas, pero Lionel Messi y compañía lo siguen de cerca con 38 unidades y una victoria de las Garzas en Nashville los convertiría en los nuevos líderes del Este.

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Ahora bien, la presencia de Messi en el equipo titular de Inter Miami todavía no está confirmada. Leo fue suplente en la última presentación por la Leagues Cup tras el velorio por la muerte de su padre y hay chances de que este sábado vuelva a la alineación inicial.

Lionel Messi ingresó desde el banco ante León por la Leagues Cup (Getty Images)

Lionel Messi ingresó desde el banco ante León por la Leagues Cup (Getty Images)

Probable alineación de Nashville

  • Xavier Valdez
  • Thomas Williams
  • Jack Maher
  • Josh Bauer
  • Reed Baker-Whiting
  • Elias Saad
  • Bryan Acosta
  • Woobens Pacius
  • Charles-Emile Brunet
  • Ahmed Qasem
  • Warren Madrigal
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Cristiano Ronaldo le envió su apoyo a Lionel Messi tras la pérdida de su padre Jorge

Probable alineación de Inter Miami

  • Rocco Ríos Novo
  • Fray
  • Fricio Caicedo
  • Micael
  • Noah Allen
  • Telasco Segovia
  • Casemiro
  • Rodrigo De Paul
  • Bright
  • Lionel Messi
  • Daniel Pinter
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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