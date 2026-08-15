¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Nashville vs. Inter Miami por la MLS 2026

El líder de la Conferencia Este recibe a su escolta por la Jornada 19 de la Temporada Regular.

Nashville e Inter Miami se enfrentan este sábado 15 de agosto desde las 18:30 hs (CDMX) en el Geodis Park en un partido que puede cambiar el liderato de la Conferencia Este en la Temporada Regular de la MLS 2026.

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El local ocupa el puesto más alto de la tabla de posiciones con 40 puntos luego de 18 jornadas, pero Lionel Messi y compañía lo siguen de cerca con 38 unidades y una victoria de las Garzas en Nashville los convertiría en los nuevos líderes del Este.

Ahora bien, la presencia de Messi en el equipo titular de Inter Miami todavía no está confirmada. Leo fue suplente en la última presentación por la Leagues Cup tras el velorio por la muerte de su padre y hay chances de que este sábado vuelva a la alineación inicial.

Lionel Messi ingresó desde el banco ante León por la Leagues Cup (Getty Images)

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Probable alineación de Nashville

Xavier Valdez

Thomas Williams

Jack Maher

Josh Bauer

Reed Baker-Whiting

Elias Saad

Bryan Acosta

Woobens Pacius

Charles-Emile Brunet

Ahmed Qasem

Warren Madrigal

Probable alineación de Inter Miami