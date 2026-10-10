LAFC vs. Vancouver Whitecaps en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

LAFC y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el BMO Stadium, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre, el BMO Stadium recibe un cruce entre un LAFC que no gana hace tres fechas y el líder de la MLS, que llega golpeado tras caer en su visita más reciente.

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Vancouver pelea por sostener la cima de la tabla general y un traspié más podría complicarle el margen que supo construir. Para LAFC, en cambio, el objetivo pasa por cortar una racha que ya empieza a pesar en la pelea por los puestos altos.

Horario del partido

México: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV, EA Sports FC

Apple TV, EA Sports FC Estados Unidos: Apple TV, EA Sports FC, SiriusXM FC

Apple TV, EA Sports FC, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV, EA Sports FC

Apple TV, EA Sports FC Centroamérica: Apple TV, EA Sports FC

Apple TV, EA Sports FC España: Apple TV, EA Sports FC

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La actualidad de ambos equipos

LAFC llega sin poder ganar en sus últimas tres presentaciones, todas como visitante: cayó 0-1 ante FC Dallas, empató 2-2 con San Jose Earthquakes y perdió 1-3 frente a Sporting Kansas City. Con 41 puntos en 28 partidos se mantiene sexto, una posición que todavía le permite soñar con algo más, pero necesita cortar la seguidilla negativa antes de que el funcionamiento se resienta.

Vancouver Whitecaps es el puntero de la MLS con 50 unidades, aunque no llega de la mejor manera: viene de perder 1-3 como visitante ante Chicago Fire, después de haber empatado 3-3 de local contra D.C. United. Antes de ese tropiezo había goleado 3-0 a Real Salt Lake, así que el funcionamiento no desapareció de un día para el otro. De todos modos, la tabla manda y no quiere resignar la cima en la recta final de la temporada.

El historial entre LAFC y Vancouver Whitecaps

El historial entre ambos está completamente parejo: de cinco enfrentamientos, LAFC ganó uno, Vancouver ganó otro y hubo tres empates, con una igualdad también en los goles convertidos, seis para cada lado. El antecedente más reciente, en agosto, terminó 1-1 con Vancouver como local, y en los últimos cruces ninguno logró sacar ventaja clara sobre el otro.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/08/2026 Vancouver Whitecaps vs. LAFC 1-1 MLS 2026 23/11/2025 Vancouver Whitecaps vs. LAFC 2-2 MLS 2025 30/06/2025 LAFC vs. Vancouver Whitecaps 0-1 MLS 2025 11/05/2025 Vancouver Whitecaps vs. LAFC 2-2 MLS 2025 09/11/2024 LAFC vs. Vancouver Whitecaps 1-0 2024 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

St. Louis City vs. LA Galaxy — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

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En síntesis