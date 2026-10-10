Minnesota United vs. Houston Dynamo: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 28 de la MLS

Houston Dynamo visita a Minnesota United este sábado 10 de octubre en el Estadio Allianz Field por la 28ª jornada de la MLS.
Minnesota United llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Houston Dynamo tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
Minnesota United perdió 1-3 como visitante ante Seattle Sounders en la fecha anterior. Minnesota United está 14° en la tabla con 29 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante LA Galaxy.
En su último compromiso, Houston Dynamo perdió 0-2 como local ante Sporting Kansas City. El conjunto marcha 5° con 44 puntos. Antes empató 2-2 como local ante FC Cincinnati.
El historial entre Minnesota United y Houston Dynamo
Minnesota United y Houston Dynamo se enfrentaron 25 veces en los últimos años: 11 triunfos de Minnesota United, 8 de Houston Dynamo y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/06/2025
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|3-1
|MLS
|15/05/2025
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|2-0
|MLS
|14/07/2024
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|1-1
|MLS
|14/04/2024
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|1-2
|MLS
|13/07/2023
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|0-3
|MLS
|24/05/2023
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|4-0
|US Open Cup
|18/05/2023
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|1-0
|MLS
|27/08/2022
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|2-1
|MLS
|24/07/2022
|Houston Dynamo vs. Minnesota United
|1-2
|MLS
|26/09/2021
|Minnesota United vs. Houston Dynamo
|2-0
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. CF Montreal — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
- Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs
En síntesis
- Minnesota United y Houston Dynamo se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Minnesota United suma 29 puntos en el torneo.
- Houston Dynamo suma 44 puntos en el torneo.