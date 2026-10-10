New England Revolution vs. Seattle Sounders: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 28 de la MLS

New England Revolution y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Gillette Stadium, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Seattle Sounders visita a New England Revolution este sábado 10 de octubre en el Gillette Stadium por la 28ª jornada de la MLS.

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New England Revolution llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Seattle Sounders tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

New England Revolution perdió 0-3 como visitante ante Real Salt Lake en la fecha anterior. New England Revolution está 3° en la tabla con 46 puntos. Antes ganó 4-2 como local ante Orlando City.

En su último compromiso, Seattle Sounders ganó 2-1 como local ante Sporting Kansas City. El conjunto marcha 7° con 38 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Minnesota United.

El historial entre New England Revolution y Seattle Sounders

New England Revolution y Seattle Sounders se enfrentaron 15 veces en los últimos años: 5 triunfos de New England Revolution, 5 de Seattle Sounders y 5 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/07/2024 Seattle Sounders vs. New England Revolution 2-0 MLS 10/08/2019 Seattle Sounders vs. New England Revolution 3-3 MLS 07/07/2018 New England Revolution vs. Seattle Sounders 0-0 MLS 30/04/2017 Seattle Sounders vs. New England Revolution 3-3 MLS 28/05/2016 New England Revolution vs. Seattle Sounders 2-1 MLS 09/03/2015 Seattle Sounders vs. New England Revolution 3-0 MLS 11/05/2014 New England Revolution vs. Seattle Sounders 5-0 MLS 13/04/2013 Seattle Sounders vs. New England Revolution 0-0 MLS 30/06/2012 New England Revolution vs. Seattle Sounders 2-2 MLS 01/10/2011 New England Revolution vs. Seattle Sounders 1-2 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs

Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

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En síntesis