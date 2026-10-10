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New England Revolution vs. Seattle Sounders: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 28 de la MLS

New England Revolution y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Gillette Stadium, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

New England vs. Sounders FC, MLS
New England vs. Sounders FC, MLS

Seattle Sounders visita a New England Revolution este sábado 10 de octubre en el Gillette Stadium por la 28ª jornada de la MLS.

New England Revolution llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Seattle Sounders tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

La actualidad de ambos equipos

New England Revolution perdió 0-3 como visitante ante Real Salt Lake en la fecha anterior. New England Revolution está 3° en la tabla con 46 puntos. Antes ganó 4-2 como local ante Orlando City.

En su último compromiso, Seattle Sounders ganó 2-1 como local ante Sporting Kansas City. El conjunto marcha 7° con 38 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Minnesota United.

El historial entre New England Revolution y Seattle Sounders

New England Revolution y Seattle Sounders se enfrentaron 15 veces en los últimos años: 5 triunfos de New England Revolution, 5 de Seattle Sounders y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/07/2024Seattle Sounders vs. New England Revolution2-0MLS
10/08/2019Seattle Sounders vs. New England Revolution3-3MLS
07/07/2018New England Revolution vs. Seattle Sounders0-0MLS
30/04/2017Seattle Sounders vs. New England Revolution3-3MLS
28/05/2016New England Revolution vs. Seattle Sounders2-1MLS
09/03/2015Seattle Sounders vs. New England Revolution3-0MLS
11/05/2014New England Revolution vs. Seattle Sounders5-0MLS
13/04/2013Seattle Sounders vs. New England Revolution0-0MLS
30/06/2012New England Revolution vs. Seattle Sounders2-2MLS
01/10/2011New England Revolution vs. Seattle Sounders1-2MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
  • Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

En síntesis

  • New England Revolution y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • New England Revolution suma 46 puntos en el torneo.
  • Seattle Sounders suma 38 puntos tras vencer a Sporting Kansas City, Minnesota United y Real Salt Lake.
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