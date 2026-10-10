New England Revolution vs. Seattle Sounders: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 28 de la MLS

Seattle Sounders visita a New England Revolution este sábado 10 de octubre en el Gillette Stadium por la 28ª jornada de la MLS.
New England Revolution llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Seattle Sounders tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
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La actualidad de ambos equipos
New England Revolution perdió 0-3 como visitante ante Real Salt Lake en la fecha anterior. New England Revolution está 3° en la tabla con 46 puntos. Antes ganó 4-2 como local ante Orlando City.
En su último compromiso, Seattle Sounders ganó 2-1 como local ante Sporting Kansas City. El conjunto marcha 7° con 38 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Minnesota United.
El historial entre New England Revolution y Seattle Sounders
New England Revolution y Seattle Sounders se enfrentaron 15 veces en los últimos años: 5 triunfos de New England Revolution, 5 de Seattle Sounders y 5 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/07/2024
|Seattle Sounders vs. New England Revolution
|2-0
|MLS
|10/08/2019
|Seattle Sounders vs. New England Revolution
|3-3
|MLS
|07/07/2018
|New England Revolution vs. Seattle Sounders
|0-0
|MLS
|30/04/2017
|Seattle Sounders vs. New England Revolution
|3-3
|MLS
|28/05/2016
|New England Revolution vs. Seattle Sounders
|2-1
|MLS
|09/03/2015
|Seattle Sounders vs. New England Revolution
|3-0
|MLS
|11/05/2014
|New England Revolution vs. Seattle Sounders
|5-0
|MLS
|13/04/2013
|Seattle Sounders vs. New England Revolution
|0-0
|MLS
|30/06/2012
|New England Revolution vs. Seattle Sounders
|2-2
|MLS
|01/10/2011
|New England Revolution vs. Seattle Sounders
|1-2
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
- Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs
En síntesis
- New England Revolution y Seattle Sounders se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- New England Revolution suma 46 puntos en el torneo.
- Seattle Sounders suma 38 puntos tras vencer a Sporting Kansas City, Minnesota United y Real Salt Lake.