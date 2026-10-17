New York City FC vs. LAFC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

New York City FC recibe a LAFC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. LAFC llega con el envión de un triunfo convincente mientras el equipo neoyorquino no gana hace tres fechas y necesita cortar la racha antes de que se le escape la clasificación.
Quedan pocas fechas en la temporada regular y cada punto pesa para asegurar un lugar en los playoffs de la MLS.
La actualidad de ambos equipos
New York City FC llega golpeado: viene de perder como visitante ante Inter Miami y Chicago Fire, y antes de eso ni siquiera pudo ganarle a Atlanta United. Son tres partidos sin triunfos que lo dejaron en la décima posición con 33 puntos en 29 juegos, en una zona que todavía da margen pero que empieza a complicarse si no reacciona rápido.
LAFC, en cambio, llega con otra energía. Goleó 3-1 a Austin FC en su cancha, luego de un empate ante Vancouver Whitecaps, y dejó atrás la derrota ante FC Dallas que había cortado su buen momento. Con 45 puntos en 30 partidos está sexto en la tabla y pelea por escalar posiciones de cara al cierre de la fase regular.
El historial entre New York City FC y LAFC
El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y el restante terminó en empate, con cuatro goles convertidos por cada lado. El más reciente lo ganó LAFC 1-0 como local en 2025, después de haber caído 2-1 frente a New York City FC en 2021 también jugando en su estadio. El primer cruce, en 2019, terminó 2-2 con New York City FC de local.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/03/2025
|LAFC vs. New York City FC
|1-0
|MLS 2025
|29/05/2021
|LAFC vs. New York City FC
|1-2
|2021 MLS
|17/03/2019
|New York City FC vs. LAFC
|2-2
|2019 MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- LA Galaxy vs. San Diego FC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- New York City FC y LAFC se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- New York City FC suma 33 puntos en el torneo.
- LAFC suma 45 puntos en el torneo.