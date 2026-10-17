New York City FC vs. LAFC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

New York City FC y LAFC se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Citi Field, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

New York City FC recibe a LAFC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. LAFC llega con el envión de un triunfo convincente mientras el equipo neoyorquino no gana hace tres fechas y necesita cortar la racha antes de que se le escape la clasificación.

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Quedan pocas fechas en la temporada regular y cada punto pesa para asegurar un lugar en los playoffs de la MLS.

La actualidad de ambos equipos

New York City FC llega golpeado: viene de perder como visitante ante Inter Miami y Chicago Fire, y antes de eso ni siquiera pudo ganarle a Atlanta United. Son tres partidos sin triunfos que lo dejaron en la décima posición con 33 puntos en 29 juegos, en una zona que todavía da margen pero que empieza a complicarse si no reacciona rápido.

LAFC, en cambio, llega con otra energía. Goleó 3-1 a Austin FC en su cancha, luego de un empate ante Vancouver Whitecaps, y dejó atrás la derrota ante FC Dallas que había cortado su buen momento. Con 45 puntos en 30 partidos está sexto en la tabla y pelea por escalar posiciones de cara al cierre de la fase regular.

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El historial entre New York City FC y LAFC

El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y el restante terminó en empate, con cuatro goles convertidos por cada lado. El más reciente lo ganó LAFC 1-0 como local en 2025, después de haber caído 2-1 frente a New York City FC en 2021 también jugando en su estadio. El primer cruce, en 2019, terminó 2-2 con New York City FC de local.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/03/2025 LAFC vs. New York City FC 1-0 MLS 2025 29/05/2021 LAFC vs. New York City FC 1-2 2021 MLS 17/03/2019 New York City FC vs. LAFC 2-2 2019 MLS

Horario del partido

México: 17:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LA Galaxy vs. San Diego FC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis