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New York City FC vs. LAFC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 31 de la MLS

New York City FC y LAFC se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Citi Field, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

NYCFC vs. LAFC, MLS
NYCFC vs. LAFC, MLS

New York City FC recibe a LAFC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Citi Field. LAFC llega con el envión de un triunfo convincente mientras el equipo neoyorquino no gana hace tres fechas y necesita cortar la racha antes de que se le escape la clasificación.

Quedan pocas fechas en la temporada regular y cada punto pesa para asegurar un lugar en los playoffs de la MLS.

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La actualidad de ambos equipos

New York City FC llega golpeado: viene de perder como visitante ante Inter Miami y Chicago Fire, y antes de eso ni siquiera pudo ganarle a Atlanta United. Son tres partidos sin triunfos que lo dejaron en la décima posición con 33 puntos en 29 juegos, en una zona que todavía da margen pero que empieza a complicarse si no reacciona rápido.

LAFC, en cambio, llega con otra energía. Goleó 3-1 a Austin FC en su cancha, luego de un empate ante Vancouver Whitecaps, y dejó atrás la derrota ante FC Dallas que había cortado su buen momento. Con 45 puntos en 30 partidos está sexto en la tabla y pelea por escalar posiciones de cara al cierre de la fase regular.

El historial entre New York City FC y LAFC

El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y el restante terminó en empate, con cuatro goles convertidos por cada lado. El más reciente lo ganó LAFC 1-0 como local en 2025, después de haber caído 2-1 frente a New York City FC en 2021 también jugando en su estadio. El primer cruce, en 2019, terminó 2-2 con New York City FC de local.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/03/2025LAFC vs. New York City FC1-0MLS 2025
29/05/2021LAFC vs. New York City FC1-22021 MLS
17/03/2019New York City FC vs. LAFC2-22019 MLS

Horario del partido

  • México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • LA Galaxy vs. San Diego FC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

En síntesis

  • New York City FC y LAFC se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • New York City FC suma 33 puntos en el torneo.
  • LAFC suma 45 puntos en el torneo.
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