La afición de las Garzas cantó en contra de los jugadores durante el partido y generó el sorpresivo enojo en el astro argentino.

En el marco de la Jornada 14 de la temporada 2026 de la MLS, Inter Miami derrotó 2-0 en condición de local en el NU Stadium a Portland Timbers. Con este resultado, el dueño de cada suma 28 unidades en la Conferencia Este y es único escolta del líder Nashville SC, que tiene apenas dos puntos más.

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Sin embargo, la noticia no pasó por la victoria si no por lo que se escuchó en las gradas que sorprendió hasta el mismo Lionel Messi. Cánticos de la afición local en contra de sus propios jugadores. A tal punto que el astro argentino se paró mirándolos pidiendo explicaciones con su mirada y realizando algunos gestos con su mano.

La letra de los cánticos era la siguiente: “Jugadores, respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada“. Cabe añadir que no fue seguido por todo los espectadores. Todo esto fue obra de “La Familia”, la agrupación de las diferentes hinchadas que tiene el Inter Miami’, que son la mayoría compuestos por hinchas latinoamericanos.

Afición de Inter Miami reclamó a jugadores. 😱



El canto dice: "Jugadores respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada". #MLS #InterMiami #EstadosUnidos pic.twitter.com/iNMmDEBbqs — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 18, 2026

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La protesta de este grupo de hinchas del equipo de Miami viene en consecuencia hacia un descontento general hacia la plantilla del equipo, y es por ese motivo que se habían organizado para estar en silencio durante los primeros 85 minutos del partido. No por nada ya había llamado la atención en un momento porque las gradas estaban sin los clásicos tambores, las banderas y el típico aliento.

Este grupo de seguidores de las Garzas, reconocidos oficialmente por la institución, no solamente actúan durante los partidos, sino que se dedican a realizar movimientos sociales en representación de la entidad de Miami y realizan diversas actividades junto al club.

¿Quiénes componen a “La Familia” de Inter Miami?

Son cinco las barras que más presencia tienen en los compromisos de Inter Miami en su estadio y que se ubican juntos detrás de una de las porterías: ‘Vice City 1896‘, ‘The Siege‘, ‘Southern Legion‘, ‘Nación Rosa Y Negro‘ y ‘IMS (Inter Miami Supporters) MMXX‘.

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Los hinchas de Inter Miami empezaron a cantar “JUGADOREEEES” ganando ¡2-0! y Lionel Messi les hizo un gesto preguntándole qué cantaban…



INSÓLITO MOMENTO. 🤌🏼🇺🇸 pic.twitter.com/c3tlmXhGGF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 18, 2026

En síntesis