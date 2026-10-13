St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 29 de la MLS

St. Louis City y Vancouver Whitecaps se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Energizer Park, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

El liderato de la MLS se define este miércoles 14 de octubre en el Energizer Park, donde St. Louis City recibirá a Vancouver Whitecaps con apenas un punto de diferencia entre ambos en la tabla.

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Los dos equipos pelean cabeza a cabeza por el primer puesto general a falta de pocas fechas, así que cada punto pesa el doble. Ganar acá no solo da tres unidades, también deja al rival mirando desde atrás en la recta final de la temporada regular.

Horario del partido

México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

St. Louis City llega con una confianza enorme después de golear 6-2 a LA Galaxy como local, resultado que se suma a una seguidilla donde ganó sus últimos tres partidos sin dar ventajas. El equipo está segundo con 50 puntos y mostró que puede resolver tanto de visitante como en su cancha, algo clave para sostener el ritmo que lo tiene peleando arriba.

Vancouver Whitecaps, en cambio, llega más irregular: empató 1-1 ante LAFC en su última salida después de perder 1-3 con Chicago Fire y empatar 3-3 de local frente a D.C. United. Aun así es el puntero con 51 unidades, uno más que su rival de turno, por lo que un resultado positivo en St. Louis le permitiría sacar distancia justo cuando más lo necesita.

El historial entre St. Louis City y Vancouver Whitecaps

El historial reciente entre ambos está parejo mirando el total, pero con ventaja de Vancouver Whitecaps, que ganó tres de los cinco cruces contra uno de St. Louis City y un empate. En las diferencias de gol también manda el equipo canadiense, con 12 convertidos contra 9 del elenco estadounidense. Sin embargo, el antecedente más cercano quedó para St. Louis, que se impuso 3-1 jugando de visitante en el último enfrentamiento directo.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/09/2026 Vancouver Whitecaps vs. St. Louis City 1-3 MLS 2026 24/08/2025 Vancouver Whitecaps vs. St. Louis City 3-2 MLS 2025 20/04/2025 St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps 0-0 MLS 2025 14/07/2024 St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps 1-4 2024 MLS 30/06/2024 Vancouver Whitecaps vs. St. Louis City 4-3 2024 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

FC Cincinnati vs. New England Revolution — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis