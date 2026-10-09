Toronto FC vs. CF Montreal: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 28 de la MLS

Toronto FC recibe el sábado 10 de octubre en el Estadio BMO Field a CF Montreal con la urgencia de cortar una racha que ya pesa en la tabla. El clásico canadiense llega en un momento raro: el local es favorito pero no gana hace tres fechas.
Ambos pelean por meterse en la zona de playoffs de la MLS y no les sobran puntos para relajarse. Un resultado adverso puede complicar seriamente las cuentas de cualquiera de los dos en la recta final del campeonato.
Horario del partido
- México: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
Toronto FC atraviesa un momento complicado: cayó en sus últimas tres presentaciones, todas como visitante, ante Nashville SC, St. Louis City y Orlando City, sin poder convertir en ninguna de ellas. Esa seguidilla lo dejó en el puesto 13 con 29 unidades, y necesita reencontrarse con el triunfo como local para no perderle pisada a los de arriba.
CF Montreal llega con otro ánimo después de romper una mala racha propia: goleó 3-1 a FC Cincinnati como local en su presentación más reciente. Antes había perdido con Columbus Crew y con Colorado Rapids, por lo que el triunfo le vino justo para sostener sus chances. Está 15°, con 24 puntos, y un resultado positivo en Toronto lo acercaría a la zona de clasificación.
El historial entre Toronto FC y CF Montreal
El historial entre ambos es tan parejo como el presente de la tabla: de 59 enfrentamientos, Toronto FC ganó 24 y CF Montreal otros 24, con 12 empates. En goles también manda el local, 95 contra 81, aunque la diferencia no se traduce en ventaja clara a la hora de los resultados recientes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/07/2026
|CF Montreal vs. Toronto FC
|0-0
|MLS
|30/08/2025
|Toronto FC vs. CF Montreal
|1-1
|MLS
|17/05/2025
|CF Montreal vs. Toronto FC
|1-6
|MLS
|30/04/2025
|Toronto FC vs. CF Montreal
|2-2
|Canadian Championship
|20/07/2024
|CF Montreal vs. Toronto FC
|0-1
|MLS
|18/05/2024
|Toronto FC vs. CF Montreal
|5-1
|MLS
|20/08/2023
|Toronto FC vs. CF Montreal
|2-3
|MLS
|13/05/2023
|CF Montreal vs. Toronto FC
|2-0
|MLS
|09/05/2023
|Toronto FC vs. CF Montreal
|1-2
|Canadian Championship
|04/09/2022
|Toronto FC vs. CF Montreal
|3-4
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
- Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
- Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs
En síntesis
- Toronto FC y CF Montreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Toronto FC suma 29 puntos en el torneo.
- CF Montreal suma 24 puntos en el torneo.