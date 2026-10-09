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Toronto FC vs. CF Montreal: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 28 de la MLS

Toronto FC y CF Montreal se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio BMO Field, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Toronto FC vs. CF Montreal, MLS
Toronto FC vs. CF Montreal, MLS

Toronto FC recibe el sábado 10 de octubre en el Estadio BMO Field a CF Montreal con la urgencia de cortar una racha que ya pesa en la tabla. El clásico canadiense llega en un momento raro: el local es favorito pero no gana hace tres fechas.

Ambos pelean por meterse en la zona de playoffs de la MLS y no les sobran puntos para relajarse. Un resultado adverso puede complicar seriamente las cuentas de cualquiera de los dos en la recta final del campeonato.

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Horario del partido

  • México: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

La actualidad de ambos equipos

Toronto FC atraviesa un momento complicado: cayó en sus últimas tres presentaciones, todas como visitante, ante Nashville SC, St. Louis City y Orlando City, sin poder convertir en ninguna de ellas. Esa seguidilla lo dejó en el puesto 13 con 29 unidades, y necesita reencontrarse con el triunfo como local para no perderle pisada a los de arriba.

CF Montreal llega con otro ánimo después de romper una mala racha propia: goleó 3-1 a FC Cincinnati como local en su presentación más reciente. Antes había perdido con Columbus Crew y con Colorado Rapids, por lo que el triunfo le vino justo para sostener sus chances. Está 15°, con 24 puntos, y un resultado positivo en Toronto lo acercaría a la zona de clasificación.

El historial entre Toronto FC y CF Montreal

El historial entre ambos es tan parejo como el presente de la tabla: de 59 enfrentamientos, Toronto FC ganó 24 y CF Montreal otros 24, con 12 empates. En goles también manda el local, 95 contra 81, aunque la diferencia no se traduce en ventaja clara a la hora de los resultados recientes.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/07/2026CF Montreal vs. Toronto FC0-0MLS
30/08/2025Toronto FC vs. CF Montreal1-1MLS
17/05/2025CF Montreal vs. Toronto FC1-6MLS
30/04/2025Toronto FC vs. CF Montreal2-2Canadian Championship
20/07/2024CF Montreal vs. Toronto FC0-1MLS
18/05/2024Toronto FC vs. CF Montreal5-1MLS
20/08/2023Toronto FC vs. CF Montreal2-3MLS
13/05/2023CF Montreal vs. Toronto FC2-0MLS
09/05/2023Toronto FC vs. CF Montreal1-2Canadian Championship
04/09/2022Toronto FC vs. CF Montreal3-4MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chicago Fire vs. New York City FC — sábado 10 de octubre, 12:30 hs
  • Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • New York Red Bulls vs. San Diego FC — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs
  • Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

En síntesis

  • Toronto FC y CF Montreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 28 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Toronto FC suma 29 puntos en el torneo.
  • CF Montreal suma 24 puntos en el torneo.
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