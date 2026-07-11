¿A qué hora es la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway HOY en UFC 329?

Repasa el momento en el que se espera que el irlandés y el hawaiano hagan su aparición en escena.

Aunque la atención principal estará centrada en lo que sucederá entre Conor McGregor y Max Holloway en la pelea estelar del UFC 329, un rato antes la expectativa ya habrá ido en aumento pensando en lo que puede ocurrir cuando finalmente ambos pisen el octágono este sábado 11 de julio. Será una contienda que promete paralizar a todos los amantes de las artes marciales mixtas, con el agregado de que McGregor regresa a la acción tras cinco años de ausencia.

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Conor pondrá en juego su prestigio y legado ante un rival de primer nivel, decidido a demostrar que sigue siendo uno de los peleadores más completos y peligrosos de la compañía. Aunque el favoritismo por Holloway en un tanto más lto, lo cierto que McGregor luce más peligroso que nunca por lo que el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor.

Horario previsto para la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway

En Las Vegas, se imagina que el duelo entre McGregor y Holloway puede llegar recién para las 22:00hs del Centro de México, 23:00hs de Bogotá y 01:00hs en Buenos Aires, aproximadamente. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente.

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En síntesis