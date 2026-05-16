¿A qué hora es la pelea de Francis Ngannou vs. Philipe Lins HOY?

El octágono se vestirá de gala este sábado 16 de mayo con un enfrentamiento de poder absoluto que promete paralizar a los fanáticos de los pesos completos en esta primera mitad del año. Francis Ngannou regresará a la acción bajo la bandera de la promotora MVP (de Jake Paul), para enfrentarse cara a cara contra Philipe Lins en uno de los choques más atractivos y electrizantes de este sábado 16 de mayo. A continuación, te compartimos todos los detalles y el horario de esta batalla de colosos.

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La velada, que se desarrollará en las modernas instalaciones del Intuit Dome en Los Ángeles, California, iniciará de manera oficial con las contiendas preliminares a las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs en Bogotá y 19:00hs en Buenos Aires. Debido a la gran cantidad de combates programados, la cartelera principal arrancará un par de horas más tarde en una noche de largo aliento.

Horario para la pelea de Ngannou vs. Lins

La cartelera estelar comenzará, de forma estimada, a las 19:00hs de la Ciudad de México, calculando que el cruce de poder a poder entre Ngannou y Lins tome lugar aproximadamente a las 20:00hs de CDMX. Cabe recordar que el horario final de la pelea quedará sujeto al desarrollo previo y la duración que tengan los demás duelos pactados para la velada.

La primera mitad del evento podrá sintonizarse completamente en vivo y de forma gratuita mediante el canal oficial de YouTube de MVP. Por su parte, la cartelera estelar y el choque de estos pesos pesados se transmitirán con exclusividad a través de la plataforma de streaming de Netflix. Además, aquí en Bolavip tendrás a disposición una cobertura completa EN VIVO con el MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ninguna de las acciones.

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En síntesis