A qué hora es la pelea de Deiveson Figueiredo vs. Song Yadong HOY

Repasa el momento en el que se espera que el brasileño y el chino hagan su aparición en escena.

Este sábado 30 de mayo se medirán Deiveson Figueiredo y Song Yadong en la pelea estelar de un nuevo evento de UFC Fight Night. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que disfrutes del combate más esperado del fin de semana.

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Como ya se ha hecho costumbre en 2026, las transmisiones oficiales de UFC pasaron a manos de Paramount+, hecho que trajo consigo un adelantamiento pequeño en el inicio de las respectivas carteleras. En ese sentido, los aficionados aún siguen acostumbrándose a la nueva era.

Horario para la pelea de Figueiredo vs. Song

En relación a la contienda de Figueiredo y Yadong, se espera que el combate llegue para cerca de las 21:00hs del Centro de México, 22:00hs en Bogotá y 00:00hs del domingo de Buenos Aires. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de las contiendas de la cartelera.

La pelea de Figueiredo y Yadong servirá para posicionar una nueva estrella en el peso gallo. Las 135 libras buscan encontrar un nuevo retador para el título que ostenta Petr Yan, por lo que el brasileño y el chino saben que se trata de una oportunidad que no pueden dejar pasar pensando en su futuro.

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En síntesis