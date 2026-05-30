Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Song Yadong sobre Deiveson Figueiredo

Una nueva velada de UFC Fight Night se llevó a cabo este sábado 30 de mayo. En la pelea más importante del día se midieron Song Yadong y Deiveson Figueiredo en un duelo que sirvió para definir cosas más que importantes en el peso gallo, división que se mantiene competitiva entre leyendas y nuevos nombres que irrumpen en escena.

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Yadong sometió a su oponente en el segundo asalto de manera espectacular. El chino confirmó el gran momento personal que atraviesa y dejó en el camino a un oponente que podría haber complicado sus aspiraciones a llegar a una oportunidad titular. En ese sentido, el triunfo fue tan categórico que terminó cumpliendo con lo que la organización esperaba sobre él.

🚨 Song Yadong con una sumisión fenomenal 🔥#UFCMacau | En vivo por Paramount + Deportes pic.twitter.com/MlA2V27cHA — UFC Español (@UFCEspanol) May 30, 2026

Antes de subir al octágono, Yadong se encontraba ranqueado como quinto y Figueiredo como el séptimo, por lo que, al haber salido de la jaula con la mano en alto el mejor ubicado en la división, nada cambiará en las respectivas posiciones de uno y otro en el orden de las 135 libras. Song tiene grandes figuras por delante, por lo que debe esperar ciertos resultados o enfrentar a alguien que se encuentre por encima de él.

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Quien manda en el peso gallo es Petr Yan. El ruso le quitó el cinturón a Merab Dvalishvili y se proclamó como campeón, mientras que el georgiano quedó como número 1 y más cercano contendiente al título. A su vez, el podio lo completan Umar Nurmagomedov y Sean O’Malley.

Ranking completo del peso gallo de la UFC:

Petr Yan (campeón)

1. Merab Dvalishvili

2. Umar Nurmagomedov

3. Sean O’Malley

4. Cory Sandhagen

5. Song Yadong

6. Aiemann Zahabi

7. Deiveson Figueiredo

8. Mario Bautista

9. David Martínez

10. Marlon Vera

11. Payton Talbott

12. Vinícius Oliveira

13. Raúl Rosas Jr.

14. Raoni Barcelos

15. Farid Basharat

En síntesis

El peleador chino Song Yadong consolidó su gran momento al vencer de manera categórica al brasileño Deiveson Figueiredo por sumisión en el segundo asalto, en el combate estelar de UFC Fight Night celebrado este sábado 30 de mayo .

consolidó su gran momento al vencer de manera categórica al brasileño por sumisión en el segundo asalto, en el combate estelar de celebrado este sábado . Tras el resultado, las posiciones en la división de las 135 libras se mantendrán intactas, con Yadong firme en el puesto n.º 5 y Figueiredo en el n.º 7 del ranking oficial.

y Figueiredo en el n.º 7 del ranking oficial. El triunfo mantiene a Song en la carrera por una oportunidad titular en el peso gallo, categoría que es liderada por el campeón ruso Petr Yan y que tiene como principales contendientes en el podio a Merab Dvalishvili (1), Umar Nurmagomedov (2) y Sean O’Malley (3).