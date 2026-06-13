¿A qué hora es la pelea de Ilia Topuria y Justin Gaethje en UFC Casa Blanca?

Conoce la respuesta a la pregunta que se hacen todos los aficionados de las artes marciales mixtas.

Es lógico que los amantes de las artes marciales mixtas esperen una de las carteleras más esperadas del año para el día sábado, pero la organización decidió que el evento de UFC en la Casa Blanca se desarrolle el domingo 14 de junio.

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En ese sentido, la pelea más importante de la cartelera que enfrentará a Ilia Topuria y Justin Gaethje por el título absoluto del peso ligero deberá esperar unas horas más.

UFC Casa Blanca no será este sábado

Con motivo de conmemorar los 250 años de independencia estadounidense, Donald Trump, presidente del país norteamericano, llegó a un acuerdo con el CEO de Ultimate Fighting Championship, Dana White, y una de las jornadas más emblemáticas de todos los tiempos no será el sábado, sino el domingo.

En relación al horario de la contienda que le dará cierre al fin de semana, hay que decir que será bien entrada la noche mexicana. El inicio del evento está previsto para las 18:00hs del Centro de México, pero el combate de Topuria y Gaethje se espera para cerca de la medianoche en CDMX. De todas maneras, todo dependerá de lo que suceda previamente con el resto de contiendas que le darán a la jornada.

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En síntesis