¿A qué hora pelean Ilia Topuria vs. Justin Gaethje HOY en UFC Casa Blanca?

Conoce el momento en el que se espera que el hispano-georgiano y el estadounidense aparezcan en escena.

Este domingo 14 de junio se medirán Ilia Topuria y Justin Gaethje en la pelea estelar de la velada especial de UFC en la Casa Blanca. A continuación te contamos todos los detalles que tienes que saber para disfrutar del choque más importante y esperado de todo el fin de semana.

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Como ya se hizo costumbre en este 2026, las transmisiones oficiales de UFC pasaron a manos de Paramount+, un hecho que trajo consigo modificaciones en los horarios de las respectivas carteleras. En ese sentido, los aficionados de la región aún se adaptan a esta nueva era de transmisiones en streaming.

Horario para la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

En relación a la electrizante contienda de Topuria y Gaethje, se calcula que el combate llegue cerca de las 22:00 horas del Centro de México, 23:00 horas en Bogotá y 01:00 horas del lunes en Buenos Aires. De todas maneras, el inicio exacto queda sujeto al desarrollo previo del resto de los combates de la cartelera, especialmente de lo que suceda en el choque coestelar.

La pelea de Topuria y Gaethje servirá para definir al dueño absoluto de las 135 libras. El hispano-georgiano y el estadounidense se disputan el trono del peso ligero en una unificación de coronas imperdible, donde el Matador expone su cinturón ante el monarca interino de la división, por lo que ambos saben que es una oportunidad de oro que no pueden dejar pasar para sellar su legado.

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En síntesis