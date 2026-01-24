¿A qué hora es la pelea de Justin Gaethje y Paddy Pimblett HOY en UFC 324?

Aunque la atención principal estará centrada en lo que sucederá entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett en la pelea estelar del UFC 324, un rato antes la expectativa ya habrá ido en aumento pensando en lo que puede ocurrir cuando finalmente ambos pisen el octágono este sábado 24 de enero. Será una contienda que promete paralizar a todos los amantes de las artes marciales mixtas, con el agregado de que el título interino del peso ligero estará en juego.

Gaethje pondrá sobre la mesa toda su experiencia y su poder de fuego en las 155 libras, decidido a dar un paso firme hacia la cima de la división. Del otro lado, Pimblett llega con la ambición de dar el golpe más importante de su carrera, sabiendo que este es el escenario ideal para romper cualquier pronóstico.

Horario estimado para Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett

En cuanto al horario, al tratarse de una velada estelar, la acción se estirará hasta altas horas de la noche. Se estima que la pelea entre Gaethje y Pimblett tenga lugar alrededor de las 22:00 horas del Centro de México, cerca de la medianoche en Colombia y aproximadamente a las 02:00 en Buenos Aires, aunque todo quedará sujeto a lo que ocurra previamente en la cartelera.

Con una noche cargada de nombres importantes, siempre existe la incógnita de si los combates se definirán por nocauts tempranos o si las historias se resolverán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para mantenerse dentro del rango horario estimado. Gaethje buscará consolidar su lugar entre los mejores del peso ligero, mientras que Pimblett intentará arrebatarle el cinturón interino y dar un salto decisivo en su carrera.

