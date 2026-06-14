Uno de los combates más esperados del fin de semana que protagonizó UFC en la Casa Blanca fue el que enfrentó a Alex Poatan Pereira y Ciryl Gane. El brasileño y el francés se midieron con el título interino del peso pesado en juego y la victoria terminó quedando en manos del europeo por la vía del nocaut.

Publicidad

El combate tuvo el show que se esperaba. Pereira y Gane tenían pendiente deleitar al público con intensidad e intercambios capaces de mantener la tensión en el aire. El primer round de bastante estudio, pero le permitió a Ciryl darse cuenta de que si colocaba el pie en el acelerador podía hacer daño y así fue.

Así noqueó Gane al Poatan Pereira

Finalmente, el desenlace del duelo llegó en el inicio de la segunda vuelta. Tras una combinación potente, Pereira fue a la lona y se aferró a la pierna de su rival para poder resistir. El brasileño logró ponerse de pie, pero Gane ya había detectado sangre, por lo que fue a buscarla finalización que terminó encontrando segundos después. A pesar de que el Poatan intentó seguir, el árbitro detuvo las acciones del duelo de manera pertinente.

CIRYL GANE DOES IT



HE KOS ALEX PEREIRA#UFCWhiteHouse pic.twitter.com/Yhq3wk1ZYN — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) June 15, 2026

Publicidad

De esta manera, Gane quedó listo para su desafío más grande: enfrentar al campeón absoluto de la división, Tom Aspinall. Esta contienda se llevó a cabo en octubre del año pasado, pero un piquete de ojos del francés sobre el inglés, terminó dejando el combate sin decisión y al monarca fuera de acción por todo el año 2026. La revancha es un hecho.

En síntesis