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Ciryl Gane destrozó al Poatan Pereira con un brutal nocaut en UFC Casa Blanca y se consagró campeón del mundo

El francés sacó a relucir toda su potencia y dejó en el camino a una verdadera figura.

Ciryl Gane le hizo pagar la diferencia de pesos al Poatan Pereira.
© GETTY IMAGESCiryl Gane le hizo pagar la diferencia de pesos al Poatan Pereira.

Uno de los combates más esperados del fin de semana que protagonizó UFC en la Casa Blanca fue el que enfrentó a Alex Poatan Pereira y Ciryl Gane. El brasileño y el francés se midieron con el título interino del peso pesado en juego y la victoria terminó quedando en manos del europeo por la vía del nocaut.

El combate tuvo el show que se esperaba. Pereira y Gane tenían pendiente deleitar al público con intensidad e intercambios capaces de mantener la tensión en el aire. El primer round de bastante estudio, pero le permitió a Ciryl darse cuenta de que si colocaba el pie en el acelerador podía hacer daño y así fue.

Así noqueó Gane al Poatan Pereira

Finalmente, el desenlace del duelo llegó en el inicio de la segunda vuelta. Tras una combinación potente, Pereira fue a la lona y se aferró a la pierna de su rival para poder resistir. El brasileño logró ponerse de pie, pero Gane ya había detectado sangre, por lo que fue a buscarla finalización que terminó encontrando segundos después. A pesar de que el Poatan intentó seguir, el árbitro detuvo las acciones del duelo de manera pertinente.

De esta manera, Gane quedó listo para su desafío más grande: enfrentar al campeón absoluto de la división, Tom Aspinall. Esta contienda se llevó a cabo en octubre del año pasado, pero un piquete de ojos del francés sobre el inglés, terminó dejando el combate sin decisión y al monarca fuera de acción por todo el año 2026. La revancha es un hecho.

En síntesis

  • Ciryl Gane derrotó por nocaut al brasileño Alex Pereira en UFC White House.
  • El peleador francés obtuvo el título interino del peso pesado tras la victoria.
  • El campeón absoluto Tom Aspinall se enfrentará a Gane en una pelea revancha.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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